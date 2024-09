I lavori delle terme di Grado.

Sono stati consegnati i lavori afferenti al lotto II-B delle Terme di Grado, che prevede il completamento del secondo piano della struttura esistente, con la realizzazione di nuove aree benessere e di una terrazza esterna con piscina. L’intervento è realizzato da PromoTurismoFVG con fondi regionali e il valore del nuovo lotto è pari a 4,5 milioni di euro.

A darne notizia è l’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, commentando la firma del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto stamattina a Grado dalla ditta Grimel srl di Fontanafredda che si occuperà dell’opera.

“Questo nuovo intervento – spiega Bini – fa seguito al lotto II-A, terminato nel 2023 e che ha riguardato sostanzialmente la riqualificazione e la riorganizzazione delle aree per fisioterapia, ambulatori, inalazioni e balneoterapia del piano primo, oltre al rifacimento della dotazione impiantistica del piano terra, con una spesa complessiva di 5,5 milioni di euro”.

“Il nuovo lotto – prosegue l’esponente della giunta Fedriga – è inerente al completamento del risanamento conservativo dell’edificio esistente del polo termale di Grado, mediante l’esecuzione di lavori edili e impiantistici al piano secondo. I lavori prevedranno la realizzazione delle aree fitness, Spa, beauty e di una terrazza esterna con piscina”.

Quest’ultima sarà raggiungibile, oltre che dai percorsi interni, anche da due scale di sicurezza e da un ascensore panoramico esterni. Inoltre, avrà un’area destinata all’uso di bar, che sarà complementare ai servizi di ristorazione già presenti in spiaggia. La fine dei lavori è stimata entro l’estate del 2025.

“Complessivamente – conclude l’assessore Bini – questo nuovo intervento avrà un valore di 4,5 milioni di euro e andrà a completare i lavori di riqualificazione della struttura esistente del polo termale. L’ampliamento delle Terme con la creazione di un nuovo sistema di piscine e relativi spazi accessori verrà poi destinato ad un terzo lotto funzionale di lavori. In accordo con PromoTurismoFVG, si è ritenuta migliore questa suddivisione dei lotti per garantire in tempi adeguati la disponibilità delle funzioni destinate al benessere della persona nell’attuale struttura termale”.