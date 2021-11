La situazione dell’Adblue in Friuli.

Notizia choc per tutti coloro che hanno dei veicoli Euro 5 e 6 in Friuli. La principale azienda che fornisce l’Adblue, l’additivo necessario al funzionamento dei motori diesel, ha annunciato che sospenderà la produzione

Due sono le principali cause di questo stop alla produzione. Il primo è l’aumento del prezzo del metano, che è fondamentale per produrre l’ammoniaca per l’Adblue. Il secondo è la carenza delle materie prime.

I costi.

Una vera e propria corsa per accaparrarsi le ultime taniche con prezzi saliti alle stelle: da 25 centesimi a 50 centesimi al litro. Anche online le scorte di Adblue sono state prese d’assalto, nonostante i prezzi da capogiro. Su Amazon.it e Subito.it una tanica da 5 litri costa circa 17 euro, mentre per 10 litri il prezzo sale tra i 23 euro e 40 euro. Su e-bay.it la situazione non migliora, anzi. C’è chi ha approfittato della situazione e ha deciso di mettere in vendita una tanica di Adblue a 1.800 euro.

Le soluzioni in rete.

