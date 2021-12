Scuole Aperte alla sede Enaip Fvg di Pasian di Prato.

Anche quest’anno all’Enaip Friuli Venezia Giulia verrà organizzato l’appuntamento di orientamento formativo dopo la scuola media. L’ente formativo riconosciuto in regione, aprirà infatti a genitori e ragazzi la sede di Pasian di Prato per presentare l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Docenti e tutor saranno a disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie in merito ai percorsi disponibili e alle modalità di iscrizione agli stessi. Inoltre è prevista una visita della struttura, delle aule e dei laboratori.

Le date per la sede di Pasian di Prato sono sabato 18 dicembre dalle 14.30 alle 17.30 e domenica 19 dicembre dalle 9 alle 17.30.

I percorsi formativi.

Diversi i percorsi attivati per l’anno formativo 2020-2021 a Udine.

Il corso di “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – Autocarrozziere” è presente da diversi anni e si sviluppa principalmente su due indirizzi, verniciatura e lamieristica, fornendo così un’ampia visione della professione. Vi è un constante e stretto rapporto con le aziende della zona per permettere agli allievi un costante rapporto con i cambiamenti del settore.

Il percorso di “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – Manutentore autovetture e motocicli” è adatto per chi vorrebbe esercitare il proprio lavoro in concessionarie di case automobilistiche o in aziende a carattere artigianale come le autofficine di riparazione. La richiesta lavorativa per queste figure è sempre elevata sia in ambito della diagnosi elettronica e delle revisioni sia nei comparti elettronico e meccanico di altre aziende.

Per chi adeguandosi ai contenuti e alle evoluzioni del settore vuole esercitare propria professione studiando gli impianti elettrici del comparto civile e al terziario, c’è il percorso di “Operatore elettrico – Installatore di impianti elettrici civili e industriali“. L’elettricista potrà poi trovare occupazione in aziende nei settori dell’impiantistica elettrica civile ed industriale ma potrà anche intraprendere una propria attività imprenditoriale.

Il corso di “Operatore grafico – Addetto alla computer grafica” prepara ad una figura professionale completa le conosce le nuove tecnologie dell’Ict e sa sfruttare le loro potenzialità comunicative elaborando messaggi integrati tra linguaggi di tipo diverso. L’addetto alla computer grafica può trovare occupazione in tutte le aziende che operano nell’editoria, nella stampa, nella creazione di siti web e nella progettazione al computer e potrebbe anche lavorare autonomamente come libero professionista.

L’offerta formativa di Enaip FFvg si arricchisce di un nuovo corso in ambito aziendale, richiesto da molte realtà presenti nel territorio, l’addetto alla segreteria. Questo percorso mira formare operatori esperti in ambito amministrativo e segretariale, dalla corrispondenza alla redazione di documenti relativi alla gestione del personale. È stato inoltre inserito lo studio della lingua inglese, requisito fondamentale per operare in qualsiasi azienda del territorio.

Anche periodi di stage.

I corsi sopra elencati si sviluppano in 3 anni con lezione diurne con obbligo di frequenza. Durante il percorso formativo sono previsti dei periodi di stage presso aziende legate al percorso di studi intrapreso, grazie alle numerose e consolidate partnership con imprese del territorio che accrescono le possibilità di futuro inserimento lavorativo.

Al termine gli allievi ottengono una qualifica professionale rilasciata dalla Regione FVG, valida per espletare l’obbligo scolastico. Si precisa che gli studenti potranno proseguire il loro percorso di studi per raggiungere una qualifica quinquennale presso strutture pubbliche o private.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Enaip Fvg in via Leonardo da Vinci 27, a Pasian di Prato (Udine), telefonando allo 0432.693611 o inviando una email all’indirizzo udine@enaip.fvg.it. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.

