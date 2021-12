Superstizioni di Natale.

Un tempo erano moltissime le superstizioni legate al periodo natalizio nella nostra regione, ad esempio andava evitato tagliare la legna o uccidere i maiali nell’ultima luna del mese.

Inoltre, chi allevava asini, muli o buoi portava nella notte di Natale agli animali del foraggio in più come ringraziamento per aver scaldato Gesù bambino.

