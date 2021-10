Incompatibilità su alcune versioni Adroid e IOS.

Da novembre su sistema operativo Android 4.0.4 e precedenti e sugli iPhone con versione precedente ad IOS 10 non funzionerà più Whatsapp. La causa è legata al continuo sviluppo di Whatsapp. L’applicazione infatti viene sempre aggiornata e per alcuni smartphone non è più possibile sfruttare tutte le funzionalità presenti. Per questo motivo, dal 1° novembre Whatsapp non sarà più compatibile con gli smartphone ormai obsoleti.

La scelta non sembra casuale, visto che dal 4 ottobre è stata rilasciata la nuova versione Android 12, che riceveranno solo i cellulari usciti negli ultimi due anni. Per capire, quindi, se Whatsapp continuerà a funzionare nel proprio smartphone è necessario controllare la versione Android, o IOS, presente sul proprio dispositivo. Queste le due versioni incriminate. Per Android quelli con sistema operativo 4.0.4 e versioni precedenti, per iOS da iOS 10 o versioni precedenti.

