A Morsano al Tagliamento un evento su clima e arti.

Una serie di letture e spettacoli di brevi opere teatrali scritte da oltre 50 drammaturghi di tutto il mondo sul tema del cambiamento climatico da presentare fino a dicembre 2021 in coincidenza con l’incontro delle Nazioni Unite (Cop26), in merito al Green New Deal.

È Climate change theatre action 2021, traducibile in Azione teatrale per il cambiamento climatico, progetto promosso dal The Arctic Cycle e dal Centro per le pratiche sostenibili nelle arti.

In Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di un festival dislocato in ogni parte del mondo che abbina al teatro un’azione a favore del clima come ad esempio il coinvolgimento di organizzazioni ambientali. In Friuli Venezia Giulia, l’attore e regista Giovanni Morassutti ha coinvolto il Circolo Legambiente “Fabiano Grizzo” di Pordenone per organizzare un evento informativo sul tema attraverso arte, scienza, energie rinnovabili, teatro e musica. L’evento, in programma per sabato 16 ottobre, a partire dalle 15.30, a Morsano al Tagliamento, rientra fra le proposte della residenza per artisti internazionale Art Aia – Creatives / In / Residence sita nel pordenonese.

A partire dal pomeriggio, presso l’antica Fornace di San Paolo a Morsano al Tagliamento, ci saranno una serie di interventi sulla tematica ambientale a cura di svariati partners, come appunto Legambiente Pordenone, Arpa Fvg, Edoardo Marcon, titolare della ditta “La casa del sole” e NaturaSì.

Il programma.

Al termine degli interventi, Anna Gamba, condurrà la “passeggiata per il clima”, un breve percorso a piedi intramezzato da letture e riflessioni, che condurrà i partecipanti al Prato delle Sculture a ridosso del Tagliamento dove, grazie al sostegno della proloco di San Paolo, Morassutti proporrà When, scritto dalla canadese Wren Brian e interpretato da Viviana Piccolo e Clelia Delponte. Anche Sexto ‘Nplugged, la rassegna musicale che si svolge in estate a Sesto al Reghena, nel pordenonese, ha deciso di partecipare all’iniziativa proponendo, sempre presso il Prato delle sculture, la performance musicale di Intermission, un progetto ambient / downtempo che combina musica e immagini in relazione allo spazio. L’evento si concluderà intorno alle ore 19.30.

L’evento è a numero chiuso, per partecipare è consigliata la prenotazione attraverso una donazione (a partire da 10€) tramite la piattaforma nei giorni precedenti l’evento. In alternativa, sarà possibile donare e partecipare direttamente nel giorno e luogo dell’evento, fatta salva la disponibilità di posti.

(Visited 133 times, 133 visits today)