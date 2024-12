Cocktail: quali attrezzi occorrono per preparare dei drink perfetti?

I cocktail rientrano indubbiamente tra gli elementi più affascinanti nel mondo del food and beverage, per via delle loro ricche e sorprendenti sfumature gusto-olfattive unite a una preparazione divenuta leggendaria. I bartender di tutto il mondo ogni giorno si cimentano nella creazione di opere frutto dell’amalgama tra più prodotti, nel tentativo di donare sensazioni uniche a chi verrà servito. Il gusto di questi drink e lo sfizioso “making” che li caratterizza ha spinto nel tempo migliaia di persone ad avvicinarsi a questo mondo, non solo dal punto di vista del pubblico, ma anche iniziando a praticare questo interessante e affascinante mestiere.



Ma come è possibile dare vita a queste incredibili bevande? Certamente la tecnica e la maestria acquisite col tempo sono fondamentali ma occorre anche munirsi dei giusti attrezzi e della materia prima di grande qualità richiesta per la creazione dei cocktail che si intende creare.



Shaker

Probabilmente lo shaker è lo strumento più importante per la creazione di cocktail, sebbene per molti drink il suo utilizzo non risulta necessario. Questo utensile è però essenziale per creare dei miscelati, come ad esempio il famosissimo e apprezzato Daiquiri.



Esistono tre tipologie di shaker, ognuno con caratteristiche e tratti distintivi propri, ed è per questo che occorre scegliere la soluzione più semplice da utilizzare per chi non è del mestiere. Il boston shaker è quello più semplice da maneggiare e rappresenta la soluzione migliore per i non addetti ai lavori, mentre Cobbler e Parisienne si rivelano essere meno gentili tra le mani di principianti.

Jigger

Nella preparazione di un buon cocktail l’aspetto più importante è quello relativo al dosaggio. Essi sono stati infatti pensati secondo ricette molto precise, e basta davvero poco per cambiarne completamento l’equilibrio e il gusto.



Per poter ovviare a questo problema risulta necessario acquistare dei jigger, ovvero dei misurini professionali necessari per la corretta preparazione dei cocktail. Questo strumento viene venduto in varie forme e dimensioni, e richiede una spesa che solitamente oscilla tra i 10 e i 20 euro.

Spremilime

In molti cocktail è prevista la presenza di limone o lime, motivo per il quale occorre uno strumento che permetta di estrarre comodamente e rapidamente il succo da questi frutti.



Altro tratto distintivo di questo prezioso utensile è la sua capacità di trattenere efficacemente gli oli essenziali, per far si che il succo non contenga al suo interno tracce amare.

Colino

Non sorprende che in questo elenco di attrezzi presenzi anche il colino, oggetto davvero importantissimo quando si tratta di preparare dei cocktail. Grazie ad esso è infatti possibile trattenere tutti i residui più solidi della preparazione, garantendo un filtraggio perfetto del drink che si è creato.



Se ad esempio si vuole creare dei drink con spezie come la menta il suo utilizzo appare necessario, cosi come per i raffinati e deliziosi cocktail sour, particolari miscelati in cui è presente anche l’uovo.