Vigili del Fuoco, il numero di interventi in Italia e in Friuli-Venezia Giulia

Quanti interventi vengono compiuti dai Vigili del Fuoco in Italia? E quanti in Friuli-Venezia Giulia? È possibile rispondere a queste interessanti domande facendo riferimento ai dati che lo stesso corpo nazionale mette a disposizione sul suo sito Internet ufficiale.

Nel 2023, oltre un milione di interventi

A livello nazionale, nell’arco del 2023 i Vigili del Fuoco hanno compiuto complessivamente 1.014.400 milioni di interventi, i quali corrispondono ad una media di 2.780 al giorno; dei numeri davvero emblematici, questi, che non fanno che ribadire a che punto questo corpo sia importante, per tutta la popolazione.

Le tipologie di intervento più consuete

Nella grande maggioranza dei casi, i Vigili del Fuoco sono chiamati in causa per incendi ed esplosioni: gli interventi di questo tipo sono stati, nel 2023, ben 239.130.



Gli incendi, chiaramente, sono l’eventualità che più immediatamente viene associata al lavoro dei Vigili del Fuoco, i quali rimediano quotidianamente a roghi di ogni tipo, spaziando da quelli più piccoli e semplici da contrastare fino a quelli più complessi e pericolosi, di cui la cronaca, purtroppo, è ricca di esempi.



Anche le esplosioni sono degli episodi spesso molto pericolosi, che possono verificarsi per le ragioni più disparate; tra gli eventi più frequenti si segnalano quelli che si verificano nei contesti aziendali in cui sono presenti materiali potenzialmente esplosivi, o comunque in cui vi sono specifici elementi di rischio.



In 206.110 occasioni, invece, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per effettuare soccorsi o salvataggi: l’operato di questo corpo nazionale è sempre provvidenziale per salvare delle vite e, in generale, per proteggere dai rischi più disparati.



Ed ancora, in 76.420 occasioni i Vigili del Fuoco sono intervenuti per dei dissesti statici, eventi che nel nostro Paese, purtroppo, sono tutt’altro che rari, mentre sono stati 53.030 gli interventi per incidenti stradali.

Gli interventi in Friuli-Venezia Giulia e nelle altre regioni

In Friuli-Venezia Giulia gli interventi dei Vigili del Fuoco nel 2023 sono stati complessivamente 37.400, una cifra senz’altro molto significativa.



Ma quale è stata la regione con il maggior numero di interventi all’attivo? Al primo posto di questa speciale classifica c’è la Lombardia, con 120.010 interventi, seguita dall’Emilia Romagna con 96.270 e dalla Sicilia con 94.440; la regione con il minor numero di interventi, invece, è stata il Molise, con 8.630.



Chiaramente, nelle regioni più vaste e popolose gli interventi dei Vigili del Fuoco tendono inevitabilmente ad essere di più, ma questa statistica è comunque molto significativa.



Dal momento che il 2024 è ormai prossimo a volgere al termine, avremo presto modo di scoprire anche i relativi dati ufficiali e di confrontarli con quelli dell’anno precedente.