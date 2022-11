Le distillerie del Friuli aprono le loro porte, una giornata di degustazioni

Domenica 13 distillerie aperte in Friuli.

Dopo il successo dello scorso anno domenica 13 novembre le distillerie del Friuli Venezia Giulia riaprono le porte agli appassionati di distillati e non solo per condividere l’esperienza di un’arte antica. Luoghi affascinanti e ricchi di storia, piccoli impianti di distillazione e grandi laboratori, antiche cantine di invecchiamento e nuove tecniche di produzione si presentano al pubblico accogliendo gli ospiti negli ambienti di produzione normalmente interdetti ai non addetti ai lavori.

Con l’acquisto del biglietto unico di 12 euro sul sito dell’evento (eccellenzedistillate.it) sarà possibile visitare tutte le aziende aderenti e partecipare alle degustazioni previa prenotazione degli orari. Ma l’esperienza non sarà solo ad alta gradazione, in ogni tappa di questa giornata accanto ai distillati, molti artigiani del gusto locali accompagneranno le degustazioni con le loro specialità, per cui sarà possibile scoprire nuovi e antichi sapori della tradizione del Friuli Venezia Giulia.

Accanto alla riconfermata partecipazione delle aziende Domenis1898, Ceschia e Pagura, note distillerie dalla lunga tradizione, si aggiungono la storica distilleria Buiese, che accoglierà i partecipanti nei nuovi spazi di degustazione recentemente rinnovati, e la cantina del Castello di Spessa che, nei sotterranei del maniero adibiti all’invecchiamento, presenterà la sua linea di distillati. La collaborazione consolidata con Anag (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e acquaviti) aiuterà anche i meno esperti ad apprezzare le diverse sfumature dei distillati, con preziosi suggerimenti alla degustazione.

L’evento inizierà alle 11 di mattina, con le prime visite, e durerà tutto il giorno; è possibile prenotare l’orario di visita e degustazione sul sito, dove sono presenti tutti gli orari e gli itinerari suggeriti a chi volesse visitare più di una distilleria.

Ecco l’elenco delle realtà partner dell’iniziativa.

– DOMENIS1898 (Cividale del Friuli UD)

Presso la distilleria sarà possibile degustare la Storica Nera e la Storica Riserva Barrique e il liquore Storica Amaro, il tutto accompagnato dagli strucchi del panificio Del Fabbro, le praline della Cioccolateria Valentinis e il biscotto Furlanut del produttore Anjul.

– CESCHIA (Nimis UD)

Con una splendida vista sulla Valle del Ramandolo verranno presentate in degustazione la Nemas Classica, Nemas Barrique e Grappa Ramandolo, accompagnate dalle specialità del laboratorio artigiane di cioccolato, e non solo, Adelia Di Fant di San Daniele del Friuli.

– BUIESE (Martignacco UD)

“La grappa è accoglienza” e così insieme alle grappe e ai liquori dell’azienda potremo degustare il prosciutto San Daniele DOP del prosciuttificio Bagatto e le gubane di Dorbolò nello spazio recentemente ristrutturato con vista sull’impianto di distillazione.

– PAGURA (Castions di Zoppola PN)

Dopo la visita ai locali di distillazione sarà possibile degustare la grappa Bianca Ucelut, la grappa Gran Riserva 10 anni e la grappa Friulana. Il tutto accompagnato dalle cioccolate dell’Angolo della dolcezza di San Quirino.

– CASTELLO DI SPESSA (Capriva del Friuli GO)

Partiamo con la storia delle vinacce selezionate con cura dalla produzione vinicola del Castello di Spessa per visitare poi la cantina di invecchiamento sotto il maniero. La degustazione delle grappe verrà accompagnata dalle cioccolate artigianali di Mosaico Cocambo di Aquileia.

L’evento è organizzato da eventiva in collaborazione con Anag, Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e acquaviti.