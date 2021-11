Visite guidate alle distillerie storiche del Fvg.

Le distillerie del Friuli Venezia Giulia il 14 novembre aprono le porte alla prima edizione di quello che si preannuncia essere un appuntamento annuale per gli appassionati di distillati e non solo. Luoghi affascinanti e ricchi di tradizione (tutti con oltre un secolo di esperienza), piccoli e grandi laboratori della distillazione accoglieranno infatti il pubblico per svelare i segreti di questa antica arte.

Abituati ormai alla visita delle aziende vinicole che ciclicamente organizzano eventi per aprire le loro cantine, nasce con Eccellenze distillate la possibilità di scoprire questo particolare processo produttivo e, soprattutto, degustarne il risultato. Con l’acquisto del biglietto unico di 12

euro sul sito dell’evento eccellenzedistillate.it sarà possibile visitare tutte le distillerie aderenti e partecipare alle degustazioni previa prenotazione degli orari.

Visite e degustazioni.

In collaborazioni con artigiani del gusto locali, che porteranno in ogni cantina le loro specialità, ogni distilleria ha selezionato tre dei propri prodotti che verranno degustati con la collaborazione dell’Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti che farà apprezzare anche ai meno esperti le diverse sfumature dei distillati in degustazione.

L’evento, come ricordato, si terrà domenica 14 novembre e inizierà alle 10.30 di mattina con le prime visite per durare poi tutto il giorno. È possibile prenotare l’orario di visita e di degustazione sul sito dove sono presenti tutti gli orari e gli itinerari suggeriti a chi volesse visitare più di una distilleria.

Le distillerie aderenti e i partner gastronomici.

Ceschia (Nimis UD)

La Grappa e La Gubana delle Valli del Natisone

Dopo la visita alla distilleria recentemente rinnovata seguirà la degustazione delle tre grappe tradizionali Ceschia: Nemas Classica, Nemas Barrique e Grappa Ramandolo, accompagnate dalle Gubane delle Valli del Natisone di Giuditta Teresa, Cedarmas e Dorbolò.

Pagura (Castions di Zoppola Pn)

Grappa e cioccolato fondente

Il piccolo gioiello di Castions d Zoppola, rinomato non solo per la grappa ma anche per i veri pezzi d’arte che sono le sue bottiglie da collezione, dopo la visita condurrà i partecipanti in un viaggio intorno al mondo insieme ai cioccolati di Cocambo, cioccolateria artigianale di Aquileia. Mattia mastro distillatore e Piero mastro cioccolatiere proporranno: grappa Bianca Ucelut accompagnata da Fondente 62% con sale di Pirano, grappa Gran Riserva 10 anni con Fondente Nicaragua 72% e grappa Friulana Riserva con Fondente Perù 72% .

Tenuta Villanova (Villanova di Farra Go)

Ribolla gialla, non solo vino

Unica nel suo genere, Tenuta Villanova può vantare un controllo totale della filiera, infatti da parte del residuo della propria produzione di vino vengono distillate le grappe Val di Rose. Dopo la visita alla distilleria e alla cantina si potrà sperimentare come un vitigno si esprime nelle diverse produzioni, assaporando i profumi della ribolla gialla sia nel vino che nella grappa prodotta con le sue bucce. La degustazione continuerà con la grappa Val di Rose classica e invecchiata e sarà accompagnata dai cantucci e dagli altri biscotti gourmet del panificio pasticceria Cotič di Savogna d’Isonzo.

Domenis1898 (Cividale del Friuli Ud)

La Grappa e i dolci di Cividale

Distilleria friulana di lunga tradizione e densa di storia, apre le porte del suo importante complesso per visitare e degustare la ben nota Storica Nera insieme alla Storica Riserva e al più recente distillato Storica Amaro, il tutto accompagnato dalle dolci produzioni cividalesi: gli strucchi dei panifici e pasticcerie Del Fabbro e Del Foro e le piccole delizie della Cioccolateria Valentinis. L’evento è organizzato da eventiva in collaborazione con Anag.

Si raccomanda la prenotazione e si ricorda che le visite alle distillerie sono possibili solo con green pass. Tutti i dettagli su www.eccellenzedistillate. it

(Visited 89 times, 89 visits today)