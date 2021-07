A Udine la piattaforma Foodracers la prima attivata in regione.

Cosa mangiano gli udinesi quando ordinano a casa? A pranzo hamburger e kebab, ma anche gastronomia tipica locale, soprattutto piatti a base di San Daniele e il mitico frico. A cena, oltre alla tradizionale pizza, spopolano galletto e indiano. E poi con l’avvento della merenda da asporto, c’è il boom del gelato e dei cannoli.

Il food delivery

A Udine continua la crescita di clienti del food delivery come quello offerto da Foodracers, la piattaforma digitale che permette agli utenti di scegliere fra tanti menù diversi e farsi recapitare i piatti a casa o in ufficio. Sono oltre 100 in città i locali convenzionati dai quali ordinare tramite la app o il sito con i più svariati menù dai quali poter ordinare. L’abitudine di optare per il food delivery è rimasta anche con l’allentamento delle restrizioni, con gli ordini che si concentrano soprattutto nel fine settimana. La presenza di Foodracers a Udine è ormai consolidata, visto che nel 2015 è stata la prima città del Friuli Venezia Giulia nella quale è stato attivato il servizio.

Si tratta di una piattaforma digitale 100% italiana di food delivery, nata a Treviso nel 2015 e attiva in 55 città in tutta Italia, l’unica nel settore che mette in contatto i ristoratori con racers autonomi, per far consegnare i loro piatti a domicilio ai clienti. Ad oggi, sono oltre 1,7 milioni gli ordini effettuati su Foodracers. Si può ordinare tramite l’App scaricabile su smartphone o tablet e il sito web www.foodracers.com. Un supporto, dunque, sia alle attività di ristorazione che possono incrementare le attività durante le limitazioni di contrasto al coronavirus, sia ai cittadini che non vogliono farsi mancare piatti gustosi. Il tutto, ovviamente, garantendo il rispetto dei protocolli di sicurezza e le dotazioni per chi effettua le consegne e per l’utente finale.

