Fvg Taste Track, dall’idea di 2 giovani un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche

Il progetto Fvg Taste Track.

Un calendario ricco di appuntamenti alla scoperta della cultura enogastronomica friulana, aperto a tutti e indirizzato verso alcuni importanti obiettivi: trasmettere ad un maggiore numero di persone possibile una conoscenza concreta ed approfondita sia delle realtà attive in regione appartenenti al settore che delle caratteristiche e particolarità dei prodotti della nostra terra, avvicinando i potenziali clienti all’attività di cuochi e produttori, in ottica turismo slow.



Sono queste le principali finalità del progetto “FVG Taste Track”, ideato da Kevin Feragotto (28 anni, arteniese, consulente e critico enogastronomico) e Fabrizio Peressutti (43 anni, originario di Anduins, estimatore enogastronomico e territoriale), che hanno deciso di unire le energie e la comune passione per il settore organizzando insieme una serie di incontri “itineranti” che toccano ogni angolo del Friuli-Venezia Giulia, spaziando dalla Carnia alla costa adriatica, per arrivare fin oltre confine.

I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare alcuni professionisti dai quali trarre preziosi insegnamenti, sia teorici che pratici; il tutto si svolgerà sempre all’interno di una realtà locale (azienda agricola, cantina, caseificio, ristorante ecc.) che ospiterà l’evento.

Obiettivo fondamentale di “FVG Taste Track” è, infatti, anche quello di portare presso le attività ospitanti un pubblico realmente interessato ad approfondire la materia di pertinenza. In questo modo, aumenta la probabilità di ottenere nuovi clienti fidelizzati, che al dato prodotto o stile culinario saranno in grado di associare un volto, aumentando la consapevolezza dei propri acquisti.



Il progetto ha preso ufficialmente il via agli inizi di giugno 2022 ed include appuntamenti che prevedono tre livelli di approfondimento (base, medio, elevato) in funzione del target di riferimento, con lo scopo di abbracciare un pubblico ampio ed eterogeneo, costituito da neofiti ma anche professionisti. Non manca un occhio di riguardo per i ragazzi della Scuola Alberghiera, per i quali vengono organizzati degli incontri ad hoc che alternano sessioni pratiche e teoriche.



Gli eventi vengono organizzati nel fine settimana o durante la settimana in orario serale, così da consentire la partecipazione di un maggior numero di persone.



“Ho iniziato ad organizzare eventi in ambito enogastronomico in autonomia, perché in precedenza mi sono trovato troppo spesso a partecipare ad incontri “di facciata” che affrontavano le tematiche culinarie con superficialità, dando più valore all’estetica che non alla sostanza. Sono convinto che ci sia la necessità di dare informazioni concrete e di spessore: per questo motivo ho deciso di creare qualcosa di completamente mio, qualcosa che potesse dare realmente spazio e valore a questo settore che da sempre mi appassiona.”, dichiara Kevin Feragotto.

“Fin dall’inizio, Fabrizio ed io abbiamo voluto basare il nostro progetto su un approccio win2win, dove ogni attore coinvolto potesse ottenere dei benefici concreti: da una parte le aziende, che vedono promosso il proprio prodotto o servizio ad un pubblico “selezionato”, dall’altra i partecipanti, che hanno la possibilità di vivere un’esperienza unica nel suo genere, a condizioni economiche decisamente agevolate, grazie ad una rete di contatti basata sulla fiducia reciproca e a relazioni rafforzate nel tempo.

Un sistema rodato, che ci da grande soddisfazione perché ci permette di contribuire concretamente all’evoluzione del nostro territorio, senza lucrare sulle realtà e sui cittadini già fortemente provati dal periodo di crisi che tutti noi abbiamo vissuto. Un modo per continuare a sostenere e a garantire il progresso del settore agroalimentare locale, ricco di realtà d’eccellenza”