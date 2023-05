Gewürztraminer: il bianco deciso e aromatico famoso in tutto il mondo

Il Gewürztraminer è uno dei vitigni bianchi più celebri e apprezzati a livello globale. Questo vitigno a bacca rosa, sebbene porti un nome che sembra far pensare ad altre origini, ha radici italiane ed è conosciuto per la sua intensità aromatica e la sua distintiva personalità. Tra l’altro è uno dei vini aromatici più famosi al mondo ed è per questo che viene venduto ed esportato ovunque, grazie a rivenditori che permettono di acquistare del vino Gewürztraminer a prezzo vantaggioso online.

Generalità del Gewürztraminer

Il Gewürztraminer è uno dei pochi vitigni aromatici esistenti al mondo e gode di una grande reputazione per le sue fragranze intense e ammalianti. Le sue uve, infatti, sono ricchissime di terpeni, cioè biomolecole presenti nell’acino che sprigionano una vasta gamma di profumi.

Tra questi si possono percepire erbe aromatiche come salvia, rosmarino e basilico, frutti tropicali come litchi, melone e ananas, e note floreali. Si può definirli come un insieme di profumi “primari” intrinseci dell’uva stessa e che, proprio per questo, si mantengono anche nei vini prodotti.

Caratteristiche organolettiche

Il Gewürztraminer si riconosce immediatamente per la sua intensità aromatica. Al naso offre una vera e propria esplosione di aromi complessi e persistenti. Lo si riconosce a colpo d’occhio anche dal colore, perché si distingue per la tonalità di giallo con riflessi dorati, che ne denotano la struttura e la peculiarità.

Al palato il Gewürztraminer sprigiona il suo corpo pieno e l’elevato contenuto alcolico, che può raggiungere anche i 15 gradi. Nonostante la dolcezza delle uve, spesso non percepibile, si caratterizza anche per una piacevole morbidezza e una leggera acidità, creando un equilibrio complesso ma armonioso nell’insieme.

Gewürztraminer e Traminer Aromatico: sono la stessa cosa?

Il Gewürztraminer e il Traminer Aromatico si riferiscono allo stesso vitigno. Il termine “gewürz” deriva dalla parola tedesca che significa “speziato” o “profumato”, mentre “aromatico” indica le sue caratteristiche olfattive uniche. In alcune regioni italiane, come il Friuli e il Trentino, viene comunemente chiamato Traminer Aromatico. Questo vitigno ha una lunga storia che si estende tra l’Italia, la Francia e la Germania, e ha acquisito popolarità a partire dal XIX secolo. Da allora è rimasto un vino distintivo del nord Italia e, in breve tempo, si è diffuso prima in Europa e poi in ogni parte del mondo.

Abbinamenti a tavola

Ogni volta che si serviranno piatti piccanti e speziati il vino Gewürztraminer sarà il compagno ideale da versare nel calice. Lo si può abbinare a un bel pollo al curry o a uno spaghetto alle vongole perché, pur variando i sapori nel piatto, gli aromi del Gewürztraminer troveranno la strada giusta per creare armonia sul palato.

Per quanto riguarda i piatti a base di pesce e crostacei, invece, il Gewürztraminer si dimostra essere la scelta più elegante e raffinata da abbinare. La sua struttura e complessità aromatica lo rendono adatto a una vasta gamma di preparazioni ittiche, per cui lo si può accompagnare a un salmone affumicato, alle ostriche fresche o a deliziosi gamberi alla griglia.