L’incidente a Camino al Tagliamento.

Incidente intorno alle 5 di oggi in località Gorizzo a Camino al Tagliamento. Per cause in corso di accertamento, un ragazzo di 27 anni ha perso il controllo dell’auto andando a schiantarsi contro un albero a bordo strada.

Sul posto , oltre alle squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo e della sede centrale di Udine e i soccorsi con un’ambulanza proveniente da Latisana e l’elisoccorso I Vigili del fuoco, utilizzando il gruppo idraulico di taglio, hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere dell’autovettura il giovane ferito, che era incastrato nell’abitacolo.

Estratto l’uomo dall’autoveicolo i Vigili del fuoco hanno iniziato a praticargli le manovre salvavita fino all’arrivo del personale sanitario che, una volta giunto sul posto, ha preso in carico il giovane e l’ha elitrasportato all’ospedale in condizioni serie. Presenti anche i carabinieri.