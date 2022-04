I migliori vini del Friuli 2022.

La guida Top vini Friuli Venezia Giulia 2022 mette in fila i migliori vini della regione. E offre agli eno appassionati un confronto obiettivo e ricco di spunti per una scelta sempre più consapevole del consumo e degustazione di vini del ricco patrimonio del Friuli Venezia Giulia.

Alla presentazione della guida sono intervenuti il consigliere regionale Mauro Di Bert, il sindaco di Corno di Rosazzo Daniele Moschioni, che per il secondo anno consecutivo ha messo a disposizione gli spazzi di Villa Nachini per questo progetto, Nicola Biasi, presidente della Commissione di Degustazione della Guida, Egon Vazzoler, vicepresidente Assoeneologi del Friuli Venezia Giulia, Enos Costantini autore, saggista e divulgatore di cultura agraria, e Ben Little, autore, artista e sommelier. La Guida nel suo dettaglio è stata descritta da Nicolò Gambarotto per Editoriale Top, Tiziana Pittia per Espressione e Giovanni Cattaruzzi per lo Studio Tecnico Agrario Cattaruzzi.

Giunta alla 2° edizione, la Guida Top Vini Friuli Venezia Giulia 2022 racchiude la valutazione di oltre 200 vini degustati da una commissione di assaggio costituita da 78 esperti tra enologi, enotecnici e periti agrari e agronomi, capitanata dal presidente Nicola Biasi e coordinata da Paolo Valdesolo. Il primo classe ’81, ha ottenuto il titolo di Miglior Giovane Enologo d’Italia nel 2020 ed è stato Cult Oenologist per il Merano Wine Festival nel 2021, il secondo esperto e notissimo enologo di lungo corso e con una forte visione per il futuro del settore.

La guida è un utile “vademecum” anche per i “turisti enogastronomici nazionali ed internazionali in visita in Friuli Venezia Giulia che in questo volume hanno ulteriori spunti per visite e acquisti diretti.

Oltre alla collaborazione consolidata con Promoturismo Fvg, questa edizione della Guida ha realizzato un importante accordo di promozione con AgrifoodFvg e il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia.

I vini premiati.

Sono stati consegnati gli attestati di merito per i vini che hanno ottenuto dalla commissione di degustazione le tre T con un punteggio tra i 90 e i 100 punti:

Chardonnay 2019 – Collio – Marcuzzi – San Floriano del Collio (GO)

Sauvignon 2019 – Friuli Colli Orientali – Meroi – Buttrio (UD)

Sauvignon 2020 De la Tour – Collio – Villa Russiz – Capriva del Friuli (GO)

Merlot 2016 Graf de la Tour – Collio – Villa Russiz – Capriva del Friuli (GO)

E per i premi speciali autoctoni Ribolla Gialla e Pignolo.

Ribolla Gialla 2019 Trebes – Collio – Attems – Capriva del Friuli (GO)

Pignolo 2017 – Friuli Colli Orientali – Scarbolo – Cividale del Friuli (UD)

La guida ospita il 10% di cantine in più con 213 vini, rappresentativi di tutte le Doc del Friuli Venezia Giulia.

(Visited 158 times, 158 visits today)