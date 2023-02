Nasce la Palmatorta, ecco il dolce dedicato a Palmanova

La Pasticceria Nonna Pallina di Borgo Cividale a Palmanova festeggia i suoi 30 anni di attività. E per l’occasione inaugura un nuovo Angolo Cioccolateria realizzato in collaborazione con il Maestro Roberto Lestani, Campione olimpico di cioccolateria, Campione del Mondo di pasticceria e Cavaliere al merito della Repubblica. A disposizione praline di cioccolato, dai gusti classici o aromatizzati con pistacchio, nocciola, rum e tanti altri sapori.

La Palmatorta.

Questa giornata è stata anche l’occasione di presentare al pubblico la nuova Palmatorta, realizzata con farina di mais e farina di nocciola, aromatizzata al rum. Sulla confezione, oltre all’evocativo nome, anche stampata, in color oro, la pianta storica della città stellata.

“Palmanova è una città viva e vitale, le sue attività crescono e si evolvono e stanno seguendo il percorso che, come amministrazione, stiamo realizzando, quello di una città turistica e dei servizi. La nuova cioccolateria e la Palmatorta saranno molto apprezzate dai nostri concittadini ma anche dai turisti che potranno così assaporare piaceri culinari unici e portarsi a casa un dolce souvenir della città stellata”, ha commentato il sindaco Giuseppe Tellini.

“Il trasferimento dell’attività dolciaria in Borgo Cividale e la seguente pedonalizzazione ha sviluppato molto Nonna Pallina – aggiunge il vicesindaco e assessore alla attività produttive Francesco Martines – . Oltre a permettere il posizionamento di tavolini all’esterno, l’ha reso un punto di riferimento cittadino, anche per i visitatori. Palmanova turistica crea opportunità per gli imprenditori locali, crea le giuste basi su cui realizzare efficaci progetti di business. Questa è la direzione che in questi anni abbiamo voluto dare alla nostra bellissima città”.

Oltre alla nuova vetrina dedicata alla cioccolateria e alla Palmatorta, sono in produzione scatole regalo con l’effige della pianta storica di Palmanova. “Abbiamo voluto nobilitare la produzione e la nuova linea firmata da Roberto Lestani. Oltre al prodotto, di indubbia qualità e fattura, anche la presentazione deve essere valorizzata. Stiamo anche lavorando ad un cioccolatino con sopra una serigrafia edibile raffigurante sempre la pianta della città stellata. Valorizzeremo anche il lavoro della sculture in zucchero”, commenta Renato Talotti, pasticcere e proprietario di Nonna Pallina. Suoi i premi vinti nel 2020 come Campione del Mondo FIPGC di panettone e nel 2021 Campione italiano di Colomba.