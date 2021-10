Altri 2 panettoni del Friuli vanno in finale tra i più buoni d’Italia

L’edizione di Mastro Panettone.

La quinta edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i lievitati artigianali natalizi più buoni d’Italia, si avvia verso la fase finale. Conclusa la prima parte di degustazioni a cura della commissione tecnica, sono stati definiti e ufficializzati i lievitati finalisti: 20 per la categoria “Miglior panettone artigianale tradizionale”, 20 per quella “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo” e 10 per la categoria “Miglior pandoro artigianale”.

I finalisti sono stati decretati a seguito degli assaggi di 200 panettoni tradizionali, 150 al cioccolato e 50 pandori, e valutati sulla base di alcune caratteristiche fondamentali: rispetto del disciplinare di legge, creatività (per il panettone al cioccolato), peso, aspetto visivo dei lievitati interi e tagliati, gusto, sofficità e profumo. Tra loro anche due friulani. Nella categoria Miglior panettone artigianale tradizionale si è classificata la Pasticceria Kevin D’Agaro di Tolmezzo, mentre tra i finalisti per il Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato il Panificio Follador di Prata di Pordenone.

Si attende ora la degustazione finale che si svolgerà lunedì 15 novembre presso l’Hotel Excelsior di Bari e in diretta streaming dalle ore 10:30, quando al termine degli assaggi da parte dei giudici saranno finalmente annunciati i vincitori della quinta edizione di “Mastro Panettone”.

“Mastro Panettone” si pone come obiettivo primario quello di far crescere la categoria, migliorando sempre di più la produzione artigianale dei lievitati. Il contest “Mastro Panettone” ammette solo lievitati che rispettano il disciplinare di legge e prodotti con il solo utilizzo di lievito madre e canditi senza anidride solforosa, che non contengano conservanti, emulsionanti, mono e digliceridi, oltre a coloranti o aromi artificiali.

