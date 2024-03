Pizzium, sbarca a Trieste, è il primo locale in Friuli Venezia Giulia e il 46esimo del brand. La pizzeria ha aperto lunedì 4 marzo in Riva Grumula 2/A ang. Via dei Burlo 1/A, in un contesto urbano ricco di storia e cultura pensato per offrire ai residenti e ai visitatori un’esperienza unica che combini tradizione e innovazione.

La grande pizzeria italiana a Trieste

Ogni locale Pizzium è concepito per essere un punto di incontro tra il brand e i suoi clienti, che trovano un ambiente luminoso, pop e accogliente, che evoca una casa napoletana, con il suo arredo quasi domestico: abat-jours di stoffa, scafali a vista colmi di vasetti contenenti specialità sott’olio, panche e sedie di legno. Gli interni sono curati nel dettaglio, con elementi visivi che rendono ogni spazio unico, pur mantenendo quei dettagli comuni che caratterizzano l’identità di Pizzium: un’opera di street art, delle tipiche ringhiere di ferro battuto per separare gli spazi in piccole piazze e stanze – poi la famosa scritta al neon che è il marchio di fabbrica di Pizzium e il punto di raduno “social” di tutti gli amanti della pizza napoletana. Il design del locale di Trieste è caratterizzato da un’atmosfera calda e accogliente. Pizzium Trieste è progettato per accogliere 81 ospiti ed è modulato in 2 sale.

La pizza

La pizza di Pizzium riprende la tradizione napoletana con un impasto a lunga lievitazione ottenuto grazie a una miscela di grani con aggiunta di germe di grano. L’impasto digeribile e fragrante, è la base perfetta per gli ingredienti regionali DOP e IGP utilizzati per le ricettazioni delle Pizze Regionali, proposta identificativa e differenziante del menu di Pizzium. Una pizza per ogni regione d’Italia ispirata a ricette o prodotti tipici di una determinata regione – ed ecco la pizza “Friuli Venezia Giulia”, omaggio ai sapori autentici e alla ricchezza gastronomica locale.

La Pizza “Friuli Venezia Giulia”, ha una base Margherita con aggiunta di Prosciutto crudo San Daniele DOP e scaglie di Montasio DOP. Le scaglie di Montasio aggiunte sopra la pizza al momento del servizio offrono un contrasto di sapori e texture, con note leggermente piccanti che si sposano armoniosamente con la dolcezza del prosciutto e l’acidità dei pomodori. La pizza “Friuli Venezia Giulia” è quindi non solo un piatto, ma un viaggio attraverso i sapori distintivi della regione, unendo ingredienti di alta qualità che celebrano l’identità culinaria del Friuli Venezia Giulia e la maestria di Pizzium nell’interpretare i prodotti del territorio in chiave moderna: una vera e propria esperienza culinaria che invita alla scoperta e all’apprezzamento delle diverse sfumature del patrimonio gastronomico italiano.

La storia.

Fondata nel 2017 nel cuore di Milano, Pizzium è il frutto dell’innovativa visione di Stefano Saturnino e Giovanni Arbellini, che hanno reinventato la classica pizza napoletana, valorizzando le eccellenze della materia prima italiana. Questo marchio rappresenta un’interpretazione moderna e creativa di una delle più amate tradizioni culinarie italiane, ponendosi come un ponte tra passato e presente nel mondo della pizza.

Da Milano, la fama di Pizzium si è rapidamente diffusa, portando all’apertura di oltre 45 locali in diverse città italiane, tra cui Torino, Roma, Genova, Verona e molte altre. Ogni ristorante PIZZIUM possiede una propria identità unica, ispirata dalla cultura e dai prodotti locali della regione in cui si trova, senza mai dimenticare le radici napoletane e campane del brand. Questa combinazione tra elementi locali e tradizione partenopea dona a ogni locale un’atmosfera distintiva e accogliente.

Al cuore dell’offerta di Pizzium vi è la pizza, preparata artigianalmente ogni giorno dai pizzaioli del marchio. L’impasto, realizzato con un mix esclusivo di farine, è progettato per essere leggero e digeribile, fornendo una base ideale per esaltare gli ingredienti DOP e IGP scelti per onorare le tradizioni culinarie regionali italiane. Questo impegno nella scelta degli ingredienti si traduce in una varietà di pizze che rappresentano le diverse regioni d’Italia, offrendo agli ospiti un autentico viaggio gastronomico.