Area pedonale e Ztl a Udine: ecco come richiedere il pass

Sul sito internet del Comune di Udine è stata pubblicata la pagina da cui è possibile scaricare i moduli per richiedere i pass di accesso all’area pedonale e alla zona a traffico limitato, secondo le nuove regolamentazioni che entreranno in vigore dal prossimo 2 aprile.

Area pedonale

Nell’area pedonale potranno accedere, oltre ai mezzi di soccorso (sempre), i mezzi per la raccolta dei rifiuti e i veicoli di servizi pubblici essenziali, anche i residenti e i frontisti che dispongono di un posto auto in area privata. Questi ultimi potranno richiedere il pass permanente (con permesso di solo transito) compilando i moduli A e C.

Con il permesso temporaneo, da richiedere invece con comunicazione via mail all’indirizzo ztludine@comune.udine.it, potranno entrare in area pedonale i veicoli per gli eventi, i mezzi afferenti a cantieri in corso nell’area e quanti dovranno effettuare operazioni di carico/scarico di merci ingombranti.

Zona traffico limitato

All’interno dei confini del centro storico, i nuovi spazi che saranno limitati al traffico veicolare generico sono: Piazza XX Settembre, comprese via Poscolle (alta) e via Battisti, via Stringher a sinistra di via Savorgnana, Piazza Venerio a sud, via Portanuova, via Erasmo Valvason, piazza San Cristoforo, vicolo Sillio, via Caiselli, via Palladio, piazzetta Petracco, dove sarà spostato il varco, a nord.

In queste aree potranno accedere con il permesso permanente i residenti con ogni veicolo in loro possesso per transito e attività di carico/scarico della durata massima di 30 minuti e negli stalli dedicati. I moduli a cui fare riferimento in questo caso sono il modulo A per la Ztl del centro e il modulo B per la Ztl denominata “viola”.

Coloro che sono in possesso di un posto auto privato all’interno della zona a traffico limitato, con permesso di solo transito, dovranno invece compilare i moduli C (per il centro) e D (per l’area viola), dedicati ai frontisti.

Hanno facoltà di esporre il pass permanente anche medici e veterinari per servizi d’emergenza (Modulo G), le persone con disabilità (modulo F, con registrazione targhe) e i corrieri per la consegna dei medicinali (modulo H).

Per poter transitare nelle aree limitate al traffico veicolare generico, potranno richiedere un pass temporaneo i rappresentanti di preziosi, i clienti degli alberghi, i veicoli per gli eventi, i mezzi afferenti a cantieri aperti nell’area e quelli che trasportano persone alla sede INPS per accertamento di invalidità. Queste categorie, per ottenere un permesso temporaneo, dovranno rivolgersi all’indirizzo mail ztludine@comune.udine.it.

Artigiani, corrieri e fornitori, così come i titolari di attività commerciali e pubblici esercizi che hanno sede all’interno delle aree sottoposte alle nuove regolamentazioni, potranno transitare e sostare negli spazi e nelle modalità consentite dalle 4 alle 10 del mattino e in seguito dalle 15 alle 16.30, presentando apposita domanda per mezzo dei moduli I ed E, a seconda delle casistiche.

Tutte le informazioni sulla nuova regolamentazione del traffico, la mappa contenente i confini delle nuove aree e tutta la modulistica sono disponibili sul sito del Comune, o possono essere richieste via mail all’indirizzo ztludine@comune.udine.it I moduli per ottenere i permessi temporanei o permanenti dovranno essere inviati al Protocollo del Comune di Udine, in via Lionello n. 1 o tramite mail all’indirizzo: protocollo@pec.comune.udine.it.