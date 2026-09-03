Sessant’anni dall’alluvione di Latisana: il Consiglio regionale ricorderà la tragedia del 1966

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia commemorerà, nel corso della prima seduta di novembre, il 60° anniversario dell’alluvione del 4 novembre 1966, una delle pagine più drammatiche della storia di Latisana e del territorio attraversato dal Tagliamento.



L’annuncio è stato dato dal presidente dell’Assemblea legislativa, Mauro Bordin, durante l’incontro “Due alluvioni tra storia, racconto e memoria”, evento che ha aperto il programma delle celebrazioni dedicate alle due alluvioni che colpirono consecutivamente la comunità latisanese.

Bordin: “Non sarà soltanto un momento di memoria”

“Nel corso della prima seduta di novembre il Consiglio regionale commemorerà l’alluvione del 4 novembre 1966. Non sarà soltanto un momento di memoria, ma anche l’occasione per ribadire un preciso impegno istituzionale: agire con responsabilità affinché una simile tragedia non possa ripetersi e accelerare il percorso verso soluzioni concrete”, ha dichiarato Bordin.



Il presidente del Consiglio regionale ha sottolineato anche il valore delle testimonianze raccolte durante la serata, capaci di restituire la dimensione umana di quei giorni. “Ascoltare questi racconti significa comprendere fino in fondo ciò che Latisana visse per due volte consecutive, ma anche riscoprire la forza, il coraggio e la solidarietà con cui le generazioni di allora seppero affrontare quei giorni drammatici”.

La sicurezza del Tagliamento e il futuro dell’ospedale

Dalla memoria del passato, Bordin ha quindi richiamato le istituzioni alle responsabilità del presente, indicando tra le questioni centrali la messa in sicurezza del Tagliamento e il futuro dell’ospedale di Latisana.



“La società è profondamente cambiata, ma non è venuto meno il dovere di unire le forze e dare risposte chiare alla comunità. Il futuro dell’ospedale e la messa in sicurezza del Tagliamento richiedono scelte determinate, perché la tutela delle persone viene prima di ogni altra considerazione. Le istituzioni sono chiamate ad assumersi pienamente questa responsabilità: quando sono in gioco la vita e la sicurezza dei cittadini non possono esserci esitazioni”, ha concluso Bordin.



All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, anche il sindaco di Latisana Lanfranco Sette e il primo cittadino di Palazzolo dello Stella Franco D’Altilia. La serata ha rappresentato il primo appuntamento di un più ampio calendario di iniziative attraverso il quale il territorio ripercorrerà, nei prossimi mesi, le vicende e le testimonianze legate alle alluvioni. Le celebrazioni proseguiranno fino alla giornata del 4 novembre, quando al Palazzetto dello sport di Latisana si terrà la cerimonia conclusiva nel giorno esatto del sessantesimo anniversario dell’alluvione del 1966.



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