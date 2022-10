A Pertegada l’aperitivo è a lume di candela: l’idea per risparmiare che piace ai clienti

L’aperitivo a lume di candela del bar Da Poianella.

Il bar Da Poianella di Pertegada proporne un’idea alternativa per l’aperitivo: a lume di candela. Un’idea intrigante per i clienti che apprezzano l’atmosfera e l’intimità che si vengono a creare. Un’iniziativa partita quasi per caso che però sin clienti è piaciuta…e anche alle bollette del titolare, Franco Poianella.

Quello che stupisce maggiormente il titolare è stata la positività con cui i clienti hanno accolto la novità. Stando a quanto racconta Franco, nelle ultime bollette ricevute tanti piccoli accorgimenti hanno portato ad un risparmio consistente.

Le candele infatti non sono l’unico stratagemma. Franco ha posto dei timer ai frighi (dove non sono conservati alimenti) e alla macchina del caffè che portano al loro spegnimento la sera, cosicché nelle ore di inutilizzo non venga sprecata corrente.

Quasi per una questione di principio, Franco è determinato a non alzare i prezzi, ma è consapevole che per poter guadagnare qualcosa, bisogna risparmiare dove si può.