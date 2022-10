Incidente tra un’auto e una moto a Sgonico.

In località Sales, nel comune di Sgonico, nel pomeriggio si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e una moto.

In sella un uomo di poco di più di 60 anni di età che ha riportato lesioni che inizialmente parevano severe dopo essere impattato sull’asfalto. È stato tempestivamente soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza inviata dagli infermieri e della centrale Sores.

Trasportato all’ospedale di Cattinara in codice giallo per precauzione, non è in pericolo di vita). Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.