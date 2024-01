La donna era andata a prendere la figlia a scuola.

Hanno danneggiato, probabilmente con una manovra azzardata, l’auto che si trovava correttamente parcheggiata negli appositi spazi e poi sono scappati. Questa spiacevole disavventura è successa ad una residente di Latisana che ieri, giovedì 25 gennaio, verso le 15,40 si era recata come di consueto a prendere la figlia all’ uscita della scuola primaria Cecilia Deganutti, in Viale Stazione.

La donna, dopo aver parcheggiato la sua auto, una Matiz rossa, negli stalli del parcheggio dietro la palestra della scuola, al suo ritorno, verso le 16,05, si è trovata l’amara sorpresa. Purtroppo, oltre al danno anche la beffa in questa vicenda: nessuno infatti sembra aver visto nulla e non è inoltre escluso che il perimetro interessato sia sprovvisto di telecamere.

L’appello della proprietaria.

La proprietaria del veicolo lancia un accorato appello a chiunque possa aver visto qualcosa “Ho faticato e fatico tutt’oggi nel riuscire a fare quadrare giornalmente i conti, sono separata, ho una bambina piccola, uno stipendio risicato e per me anche questo inconveniente risulta essere un macigno che grava nel mio piccolo bilancio, quindi chiedo per favore, a chiunque possa aver visto qualcosa, di contrattare le forze dell’ordine al fine di poter capire cosa possa essere successo e chi possa essere il responsabile “.