Ubriaco alla guida del trattore senza patente: gli era stata ritirata il giorno prima

Era stato già fermato il giorno precedente per una violazione analoga, con il conseguente ritiro della patente. Nonostante questo, si sarebbe rimesso alla guida, questa volta di un trattore agricolo Same Falcon 50, venendo nuovamente sorpreso dai Carabinieri in stato di ebbrezza alcolica.

L’episodio, considerato di particolare gravità, è avvenuto a Polcenigo, nell’ambito dei controlli condotti nelle ultime tre settimane dai Carabinieri sulle strade della provincia di Pordenone per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Fermato al volante del trattore

Protagonista della vicenda è un 74enne del posto. L’uomo è stato controllato mentre si trovava alla guida del mezzo agricolo, nonostante fosse privo della patente di guida.

Il documento, infatti, gli era stato ritirato appena il giorno prima, sempre per una violazione legata alla guida in stato di ebbrezza. Un comportamento che ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo, già finito nel mirino dei controlli delle forze dell’ordine.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il 74enne si trovava nuovamente in stato di ebbrezza alcolica. L’episodio di Polcenigo rientra nel bilancio complessivo dell’operazione che, in provincia di Pordenone, ha portato al deferimento in stato di libertà di nove persone e al ritiro di altrettante patenti.