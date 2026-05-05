Piancavallo si prepara al Giro d’Italia: accessi e parcheggi limitati, click day l’8 maggio

In occasione della tappa del Giro d’Italia del 30 maggio, Piancavallo si prepara ad accogliere il grande afflusso di pubblico con un piano straordinario di gestione della viabilità: l’accesso ai parcheggi in quota sarà regolamentato e contingentato, con prenotazione obbligatoria tramite un apposito “click day” in programma venerdì 8 maggio dalle 9 alle 23 sulla pagina del sito di PromoTurismoFVG dedicata fvg.axess.shop/it/Products/Tickets/.

Parcheggi in quota, disponibili 780 posti

I posti disponibili – per auto, motocicli e ciclomotori – sono complessivamente 780: a coloro che riusciranno a riservare il proprio spazio sarà rilasciato un pass dedicato, da esibire il giorno della tappa al personale presente ai varchi di accesso dall’abitato di Aviano, in via Pedemontana Occidentale all’intersezione con via del Ruc e in via Pedemontana Centrale all’intersezione con viale San Giorgio.

Rispetto alla viabilità, l’accesso a Piancavallo lato Barcis sarà interdetto al traffico veicolare già dalle ore 19 del 29 maggio. Il 30 maggio la salita sarà consentita esclusivamente dal versante Aviano-Piancavallo, a partire dalle 6 e fino al massimo alle 9.30, mentre al termine della gara si potrà scendere a partire dalle 18 circa.

Le tre aree di sosta previste a Piancavallo

L’accesso è consentito alle sole autovetture, ai motocicli e ai ciclomotori muniti di pass nelle tre aree di parcheggio definite: P1-Bornass, con 200 posti al 10° tornante, in via Monte Cavallo, a 11 chilometri a piedi dalla zona di arrivo percorrendo la strada principale e poi la panoramica; P2-Panoramica 1, con 400 posti dall’intersezione in località Castaldia a Casera Collalto, dove si sosta esclusivamente sul lato sinistro per 2,5 chilometri, a 7,3 chilometri a piedi dalla zona di arrivo; P3-Panoramica 2, con 180 posti all’inizio del centro abitato, a un massimo di 2,9 chilometri dal traguardo da percorrere a piedi lungo la strada panoramica.

Regole per residenti, seconde case e persone con disabilità

Residenti e operatori economici potranno circolare secondo quanto previsto dall’ordinanza del Comune di Aviano. Per i proprietari di seconde case con parcheggio privato, le limitazioni scatteranno dalla sera precedente: sarà possibile salire da Aviano o da Barcis unicamente entro le ore 19 del 29 maggio.



I parcheggi dedicati alle persone con disabilità, accessibili fino alle 9.30 del 30 maggio previa esposizione dell’apposito contrassegno, saranno allestiti nei pressi del piazzale Martiri della Libertà, a circa 500 metri dal traguardo, fino a esaurimento dei 50 posti disponibili.

Navette gratuite da Aviano per chi resta senza pass

Per chi non riuscisse a prenotare un posto auto a Piancavallo, nel territorio di Aviano sono previste quattro aree parcheggio. Per chi proviene da Pordenone e Maniago sono disponibili la zona industriale, P-A, via Damiano Chiesa, P-C, e l’area “Visinai”, P-B; per chi arriva da Caneva/Polcenigo è prevista l’area di via del Ruc, P-D.



Da queste aree sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta che consentirà di raggiungere una distanza di circa 700 metri dal traguardo, con fermata intermedia in zona Collalto solo per la discesa dal mezzo. Le corse in salita partiranno dalle ore 6 fino alle 10.30, mentre il servizio di rientro sarà attivo a partire dalle 18. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.turismofvg.it/it/109-giro-d-italia-2026.

La tappa Gemona del Friuli-Piancavallo

La Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo sarà la 20ª tappa del Giro. Quest’anno sponsor della 109ª maglia rosa sarà il brand “Io sono Friuli Venezia Giulia”, presente anche nel corso dell’intera manifestazione con stand in tutti i villaggi di partenza della corsa e varie attività di coinvolgimento del pubblico.