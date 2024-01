Prima gli hanno rubato la bici, ora la verdura dall’orto.

Un susseguirsi di azioni deplorevoli quelle che si sono verificate in seguito all’incidente in bicicletta che aveva coinvolto un anziano residente a Latisana: prima la due ruote sparita per diversi giorni – ritrovata qualche giorno dopo presso una famiglia che l’aveva custodita – poi l’amara e recente scoperta che ha visto tutte le verdure che l’anziano coltivava con amore nel suo orto, strappate e rubate.

Qualcuno infatti, approfittando dell’ assenza di recinzione, si è introdotto nell’orticello dell’uomo, ricoverato da due settimane, per fare man bassa e rubare tutti gli ortaggi. Lo scorso 16 gennaio, poco dopo le 15, Bruno Braut , 90 anni, come di consueto si era recato presso il tabacchino Sclosa in Piazzale Osoppo ad acquistare il giornale. All’uscita, mentre saliva in sella alla due ruote, era caduto a terra, fratturandosi il collo del femore.

Ad oggi, Braut è ancora ricoverato all’ospedale di Latisana e le figlie si dicono amareggiate e sconcertate per quanto successo. “Per mio papà il suo orticello è un passatempo, che lo aiuta a distrarsi, e portargli via tutto ciò che aveva coltivato con amore e dedizione è una cosa vergognosa” commenta la figlia