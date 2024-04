All’ex stazione ippica inaugurato il nuovo Iat di Latisana

Il nuovo ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) di Latisana.

E’ stata inaugurata sabato la nuova sede dell’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) di Latisana. La struttura, coordinata da PromoTurismoFVG, verrà gestito dalla Pro loco: si trova ora negli stessi spazi, all’interno della ex stazione ippica, dedicati alla pianificazione del distretto del commercio che ha ricevuto un supporto finanziario regionale di 600 mila euro.

All’inaugurazione, organizzata dal sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, e terminata con la benedizione di don Fabio e la presentazione di eccellenze tipiche curata dalla Cooperativa agricola Sincero, rappresentata dal presidente Marco Lorenzonetto, hanno partecipato oltre al ministro Ciriani, all’assessore Bini e la consigliera Spagnolo, il presidente del comitato regionale delle Pro loco, Pietro de Marchi, il presidente di Coldiretti Bassa Friulana, Andrea Businaro, il presidente di Confartigianato gelatieri, Giorgio Venudo, il presidente di Li.Sa.Gest, Manuel Rodeano, e tanti amministratori locali del territorio.

Bini: “Più servizi ad un settore in crescita”

“Rispetto al periodo pre-Covid (2019) nell’ultimo anno le presenze turistiche nel territorio di Latisana sono cresciute del 46,3%, superando circa quota 60 mila – sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini – . È il segnale di un comune che ha scoperto la propria vocazione turistica, registrando un incremento costante: confrontando il 2023 con il 2022 c’è stato un aumento delle presenze di quasi il 10% e, in questo senso, il nuovo ufficio turistico e il distretto del commercio contribuiranno a dar sostegno a questa nuova vocazione”.

L’assessore ha sottolineato le potenzialità dell’area vasta e la volontà della Regione di continuare ad investire su un distretto che si colloca in un territorio dove risiedono oltre 13 mila persone e operano circa 500 imprese, e ha citato il nuovo testo di legge sulla nautica al cui interno troveranno spazio non solo le definizioni del settore, ma anche le azioni concrete per il suo sviluppo. “L’intenzione, infatti, è quella di ampliare il sostegno garantito alle marine, sviluppando un settore sempre più trainante per l’economia della regione e per Latisana dove ha già registrato un lusinghiero +20%” ha spiegato Bini.

Spagnolo: “Iat importante per il territorio”.

“Questa postazione sarà importante per i tanti turisti che in estate raggiungono numerosi la Bassa friulana ma – sottolinea la consigliera regionale leghista Maddalena Spagnolo – anche per i cittadini e le associazioni locali che potranno così contare su un luogo di diffusione delle informazioni per conoscere e promuovere le attività che vengono realizzate“.