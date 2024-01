Il simbolo di Latisana compie 100 anni, festa per il secolo del “campanilio”

Il campanile di Latisana è stato realizzato 100 anni fa.

Scandisce con i suoi rintocchi i momenti più importanti della giornata e della vita del paese e rappresenta, di fatto, uno dei simboli della comunità, un simbolo che ora compie la bellezza di un secolo: il campanile di Latisana, infatti, festeggia il centenario.

L’importante anniversario sarà celebrato oggi, sabato 20 gennaio, quando alle 16:30, la comunità si riunirà in duomo per una celebrazione speciale, seguita dall’apertura di una mostra fotografica presso Anthea Art Gallery, visitabile fino al 28 gennaio. L’evento è frutto della collaborazione tra diverse realtà, come la Pro Latisana, l’Associazione La Bassa e l’associazione “Amici del Campaniglio”, nata da un gruppo di amici cresciuti sotto il campanile.

Il “Campanilio”, alto 54 metri, è stato costruito nel 1923 su progetto dell’ingegnere Ferdinando Calligaris in sostituzione di quello ottocentesco distrutto dalle truppe italiane dopo la ritirata di Caporetto. A segno della sua importanza per la vita comunitaria, anche in situazioni di emergenza, furono anche le sue campane suonate a martello, nel 1965, ad avvisare la popolazione dell’imminente piena del Tagliamento.