Fiori, colori e grandi novità: a Latisana arriva la Festa di Primavera

Edizione numero 10 per la Festa di Primavera a Latisana.

A braccetto con la bella stagione, a Latisana prende il via il primo di una serie di eventi che animeranno il territorio da qui ai mesi a seguire. Si tratta infatti della 10a edizione della Festa di Primavera, dove domenica 7 aprile fiori, colori e delle interessanti novità daranno modo alle migliaia di persone che ogni anno presenziano, di riscoprire la magica atmosfera di convivialità.

La manifestazione avrà inizio alle 9 con vivaisti, hobbysti e ambulanti lungo via Rocca, Via Vittorio Veneto, Piazza Matteotti e Via Sottopovolo, mentre alle 11 aprirà anche l’area food con operatori ed esercenti che presenteranno le loro proposte gastronomiche. Oltre ai grandi classici di questa manifestazione, tuttavia, quest’ anno ci sarà una grande novità, come spiega il consigliere delegato agli eventi Claudio Serafini “La novità assoluta di quest’ anno sarà l’arrivo in stazione del treno storico in collaborazione con la Fondazione Fs – spiega Serafini- . I viaggiatori partiti da Trieste arriveranno a Latisana alle undici e, ad attenderli, ci sarà la banda musicale Trachtenkapelle Alpenland Matschiedl della vicina Austria, che accompagnerà il corteo in piazza Indipendenza, dove si svolgerà l’ inaugurazione della manifestazione alla presenza delle autorità regionali”.

“La banda poi continuerà ad allietare tutti nell’ arco della giornata, suonando i brani lungo le vie del centro -prosegue Serafini- oltretutto, nel corso della manifestazione, ci saranno diversi intrattenimenti, dallo spettacolo itinerante per bambini Bubble Show alla mongolfiera in bici“. Nel primo pomeriggio ci sarà l’ esibizione della scuola di ballo “Zora’ studio danza” e, a seguire, con la collaborazione dell’ agenzia Moda Show, l’ elezione di Miss Italia, dove la vincitrice passerà direttamente alla finale regionale”. “Sarà una giornata che tutti potranno trascorrere all’insegna dell’ allegria passeggiando per le vie del centro e lungo la camminata del Tagliamento, degustando le prelibatezze del territorio ” sottolinea Serafini.

Tanta carne al fuoco, ma ancora le novità non sono finte, come tiene a precisare il consigliere “Mi preme fin da ora svelare che ci sarà un’altra importante novità unica in tutta la regione, una nuova manifestazione che si terrà a metà maggio in Piazza Matteotti : “A Vucciria Sicilia street food “. Ricordiamo che la Festa di Primavera è organizzata dal Comune di Latisana, in collaborazione con la Proloco Latisana, Consorzio ambulanti presieduto da Michele Franz, le associazioni Negozi Amici e l’associazione di Via Sottopovolo, oltre all’ importante presenza dell’ Ute che presenterà i lavori eseguiti in questo anno accademico. Si ricorda, inoltre, che per l’occasione, il parcheggio dell’ ex caserma Radaelli sarà aperto.