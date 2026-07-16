Si sono conclusi con risultati di rilievo gli esami finali dello Ial Fvg di Latisana.

A ottenere il massimo dei voti sono stati Aya El Khayar, nel percorso di qualifica di Addetto ai servizi di promozione e accoglienza turistica, e Michelle Pecchi, nel diploma di Tecnico della ricettività alberghiera. Due risultati che, secondo l’istituto, premiano il percorso formativo, l’impegno e la capacità di trasformare le competenze acquisite in progetti professionali.

Esami dedicati al turismo e alla valorizzazione del territorio

Per gli studenti del percorso triennale la prova finale ha preso spunto da una visione del turismo che considera il bar non solo come luogo di ristoro, ma anche come elemento capace di raccontare il territorio e arricchire l’esperienza del visitatore.

Ogni candidato ha ideato un concept originale, realizzando un itinerario turistico personalizzato, un cocktail inedito coerente con l’identità del locale immaginato e un appetizer preparato dal vivo davanti alla commissione. I progetti hanno spaziato dalla valorizzazione delle tradizioni locali fino ai percorsi ispirati ai caffè storici, alla cultura del bere e alle esperienze internazionali legate al mondo dell’ospitalità.

Tra questi elaborati, quello di Aya El Khayar ha ottenuto il punteggio massimo di 100 su 100.

Simulazione di un evento per il diploma

Anche gli esami del percorso quadriennale di Tecnico della ricettività alberghiera hanno previsto una prova fortemente orientata alla pratica.

Le neo diplomate Xheneta Osmani e Michelle Pecchi hanno simulato l’organizzazione completa di una conferenza, curandone gli aspetti grafici, organizzativi, promozionali e gestionali. L’obiettivo era verificare la capacità di progettare e coordinare un evento in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla comunicazione, all’accoglienza e alla qualità del servizio.

Michelle Pecchi ha concluso il percorso con il massimo dei voti, ottenendo 100 su 100.

Il commento dello Ial Fvg

«Gli esami hanno confermato il valore della formazione professionale come luogo in cui conoscenze teoriche, laboratori, creatività e pratica si intrecciano per preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro», ha commentato la coordinatrice dei corsi Viviane Ronchetti dello Ial Fvg.

Secondo Ronchetti, la sede di Latisana conferma così il proprio ruolo nella formazione di figure qualificate nei settori dell’accoglienza turistica, della ricettività alberghiera e della promozione del territorio.

Con la conclusione degli esami si chiude un anno formativo che ha visto gli studenti confrontarsi con prove pratiche e progettuali orientate al mondo del lavoro. I percorsi dello Ial Fvg di Latisana sono dedicati alla formazione di figure professionali nei settori dell’accoglienza turistica, della ricettività alberghiera e della promozione del territorio, mettendo al centro competenze operative e capacità organizzative.