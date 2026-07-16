A Lignano il lungomare Kechler diventa un grande percorso botanico

Il lungomare Alberto Kechler di Lignano Pineta cambia volto e si trasforma in un percorso botanico tra profumi, colori e fioriture. Dopo cinque anni di lavori è stato completato l’intervento di riqualificazione del verde urbano nel tratto compreso tra il recapito spiaggia 1, Bandiera olandese, e il recapito 7, Bandiera austriaca.



Il progetto ha interessato gli spazi tra la passeggiata sopraelevata e il marciapiede del lungomare, all’interno dell’area dello stabilimento balneare Lignano Pineta, gestito dall’omonima società.

Un percorso botanico con 3.352 piante

L’intervento, avviato nel 2021 e concluso nel 2026, ha portato alla messa a dimora di 3.352 piante appartenenti a 101 specie differenti. L’obiettivo è creare un percorso botanico e olfattivo in grado di accompagnare residenti e turisti durante la passeggiata, seguendo il susseguirsi delle fioriture dalla primavera fino all’autunno.



Tra le essenze introdotte figurano 55 Hibiscus syriacus, 100 Perovskia, 151 piante aromatiche di salvia e rosmarino, 164 Viburnum di diverse varietà e 355 rosai. A queste si aggiungono numerose altre specie selezionate per arricchire il valore naturalistico dell’area e favorire una maggiore biodiversità lungo il fronte costiero.



La scelta delle piante è stata studiata anche per garantire un’alternanza di colori, profumi e volumi vegetali, integrando il nuovo verde con il paesaggio caratteristico di Lignano Pineta.

Ardito: “Uno spazio più curato e sostenibile”

“Questo intervento è il risultato di un lavoro iniziato cinque anni fa e portato avanti con costanza, attenzione e spirito di squadra”, ha dichiarato il presidente della società Lignano Pineta, Giorgio Ardito.



Ardito ha ringraziato i collaboratori della società e le aziende del territorio coinvolte nella realizzazione dell’opera: Vivai Olivo Toffoli per la fornitura delle essenze vegetali, il Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia per la corteccia macinata, Officine Zamarian per le delimitazioni in corten e l’azienda Irrigazione di Andrea Barison per l’impianto automatico.



“Oggi consegniamo alla località uno spazio ancora più curato e sostenibile, pensato per essere vissuto ogni giorno da cittadini e vacanzieri”, ha aggiunto il presidente.

Un nuovo impianto per ridurre gli sprechi d’acqua

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità e alla gestione delle nuove aree verdi. È stato realizzato un impianto di irrigazione automatica composto da 740 metri di tubazioni interrate, 145 irrigatori, 19 centraline e 25 elettrovalvole.



Il sistema è stato progettato per distribuire l’acqua in maniera controllata ed efficiente, limitando gli sprechi e assicurando alle diverse specie vegetali il corretto apporto idrico durante i periodi più caldi.



L’intervento è stato completato utilizzando materiali scelti per coniugare funzionalità ed estetica. Le aree piantumate sono delimitate da 1.100 metri lineari di lame in corten, mentre per la protezione del terreno sono stati impiegati 81,5 metri cubi di corteccia macinata, 3.000 litri di corteccia di pino marittimo e 4.000 chilogrammi di sassi bianchi, oltre a tessuto non tessuto e prato in rotoli.



Il risultato è una passeggiata rinnovata che punta a migliorare la qualità urbana del lungomare, valorizzando al tempo stesso il paesaggio e il patrimonio verde di Lignano Pineta.