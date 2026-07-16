La rassegna estiva delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia prosegue il 18 luglio a Ronchi dei Legionari e il 20 luglio a Nimis.

Prosegue il calendario de Le Notti del Vino, la rassegna organizzata dal Coordinamento regionale delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, che da giugno a settembre propone 40 appuntamenti dedicati alla promozione del vino e delle produzioni locali. Dopo i primi eventi, il programma farà tappa sabato 18 luglio a Ronchi dei Legionari e lunedì 20 luglio a Nimis.

Oltre alle degustazioni di vini e prodotti tipici, la manifestazione prevede momenti culturali e di intrattenimento. Fa inoltre parte del programma un progetto realizzato in collaborazione con l’Università di Udine, che invita i partecipanti a compilare un questionario dedicato al rapporto con il mondo del vino.

Ronchi dei Legionari: degustazioni alla Tenuta Blasig

L’appuntamento di Ronchi dei Legionari è in programma sabato 18 luglio, dalle 19.30 alle 24, nella Tenuta Blasig, con ingresso da via Androna Palmada.

La serata proporrà un percorso di degustazione che unirà i vini di 16 produttori vitivinicoli alle specialità preparate da quattro aziende gastronomiche del territorio. L’iniziativa punta a valorizzare non solo i prodotti, ma anche il lavoro dei vignaioli, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il processo produttivo e le storie che accompagnano ogni etichetta.

L’evento sarà arricchito dall’accoglienza del Gruppo Costumi Bisiachi, da un accompagnamento musicale pensato per favorire il dialogo e la convivialità e da una mostra della Scuola Belle Arti Meraviglia di Ronchi dei Legionari. L’esposizione, intitolata “Luce senza il bianco non solo pastelli”, presenterà 13 opere realizzate dalla maestra Elisa e dalle sue allieve.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. La quota di partecipazione è di 25 euro a persona. Gli organizzatori consigliano la prenotazione entro il 13 luglio, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nimis: protagonista la Distilleria Ceschia

La rassegna proseguirà lunedì 20 luglio a Nimis, nella Distilleria Ceschia.

L’accoglienza dei partecipanti inizierà alle 20, seguita da un percorso di degustazione dedicato ai vini e ai prodotti tipici delle Valli del Torre e del Natisone, con la partecipazione di aziende vitivinicole, ristoranti e artigiani del gusto del territorio.

La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo del gruppo Livin’ Motion, che proporrà un repertorio internazionale per chitarra acustica e voci. Al termine dell’iniziativa sarà possibile concludere il percorso di degustazione in un momento conviviale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Quaranta appuntamenti fino a settembre

Le Notti del Vino sono sostenute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono Friuli Venezia Giulia e da Banca 360 FVG, si svolgono in collaborazione con il Comitato regionale UNPLI FVG e con il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di ENIT – Agenzia nazionale del Turismo e di Unidoc FVG, oltre alla collaborazione con ERT FVG.

La rassegna proseguirà fino a settembre con appuntamenti in numerose Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Il calendario è in costante aggiornamento sul sito www.cittadelvinofvg.it.