Latisana, rifiuti ingombranti abbandonati in centro: il marciapiede si trasforma in discarica

Inciviltà a Latisana: rifiuti ingombranti abbandonati sul marciapiedi.

I rifiuti ingombranti abbandonati a ridosso dei cassonetti in Via Calle dell’Annunziata, a pochi metri dal centro, continuano a rappresentare elemento di disagio per i cittadini di Latisana. Ad un mese dal consiglio comunale in cui, tra gli altri temi, si era discusso proprio di alcune modifiche apportare in merito al ritiro porta a porta degli stessi rifiuti, la situazione si ripete.

Reti letto, un tavolo adibito al cucito e alcune sedie, questo è quanto gli abitanti del condominio di fronte hanno visto questa mattina. “Siamo esasperati da questa inciviltà, puntualmente qualcuno, sicuramente nelle ore notturne, scarica qui i rifiuti ingombranti, ostruendo il passaggio del marciapiede e mettendo in pericolo i cittadini più fragili, con difficoltà di deambulazione, oltre a creare uno scenario poco decoroso” sottolinea a gran voce un condomino.

“Questa mattina poco dopo le 9.30 sono anche stati avvisati gli agenti della polizia municipale di Latisana, ma non abbiamo ancora visto nessuno- spiega l’uomo- è inconcepibile che non venga preso alcun provvedimento in merito, non è corretto nei confronti di tutti gli altri cittadini dotati di buonsenso, che rispettano le regole”. Probabilmente verranno prese in considerazione anche le telecamere della zona.