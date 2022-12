Terza corsia in A4, lavori in autostrada tra Latisana e Portogruaro

I lavori sull’autostrada A4.

Verrà effettuato domani il cantiere notturno della terza corsia dell’autostrada A4 annullato nel precedente fine settimana a causa del maltempo. L’intervento prevede la sola chiusura della rampa d’uscita che dalla A4 (provenienza Trieste) conduce verso la A28 (Portogruaro – Conegliano). Non ci sarà quindi alcuna chiusura del tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, come precedentemente comunicato.

Le maestranze lavoreranno, infatti, alternativamente per fasi successive sulle corsie di marcia e sorpasso nel tratto in avvicinamento al Nodo di Portogruaro e il traffico (per chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia) potrà quindi continuare a scorrere lungo la A4. Chi è invece diretto verso Portogruaro e la A28 dovrà, invece, uscire a Latisana e procedere lungo la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle con rientro allo svincolo di Portogruaro.

Con questo intervento notturno i tecnici della Direzione lavori di Autovie Venete e le ditte appaltatrici procederanno alla ridefinizione della rampa di uscita del Nodo di Portogruaro che collega la A4 (provenienza Trieste) con la A28 (direttrice Portogruaro – Conegliano). L’intervento in oggetto è una delle fasi che interessano l’intersezione tra la A4 e la A28, che è l’opera principale di questo primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli – Portogruaro). La ridefinizione coinciderà con il passaggio dei mezzi sul nuovo ponte rifatto sulla roggia Versiola (lato nord), il cui collaudo si è svolto nei giorni scorsi.