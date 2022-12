Primo giorno da imprenditrice per Martina, eclettica parrucchiera 23enne

Alle 8,30 di ieri mattina il salone “Capellomatto” nella centrale borgata Bach di Sappada, dopo l’inaugurazione di sabato 3 dicembre, ha spalancato per la prima volta le porte ai suoi clienti.

Accolta a braccia aperte da tutti gli altri commercianti confinanti con il suo negozio, al timone di questa nuova avventura c’è Martina, un’artista che a soli 23 anni riesce ad esprimere al meglio la sua arte attraverso tagli, colori ed acconciature, personalizzando il look di chi si affida a lei. Nonostante la giovane età, Martina, originaria di Forni Avoltri, ha deciso di intraprendere questo percorso ed entrare nel mondo degli imprenditori con entusiasmo ma soprattutto tanta determinazione.

“Ho coronato il mio sogno – spiega Martina- ho sentito l’esigenza di aprire un negozio tutto mio proprio per avere la possibilità di seguire le clienti dal taglio al colore, dando ad ognuna il mio tocco personale”. Dopo sei anni trascorsi a lavorare come dipendente presso un salone di Tolmezzo, Martina ha sentito il bisogno di dover mettere la firma nei lavori che svolge. A supportarla il fidanzato Davide, coetaneo, che lavora negli impianti sciistici e con il quale convive da un anno a pochi metri dal salone. “Posso andare al lavoro a piedi ma soprattutto posso immergermi totalmente in esso, quando sono all’interno del mio salone è come se fossi in un’altra dimensione, la mia”, spiega Martina, tant’è che ieri ha terminato alle 19. “Oggi ho fatto orario continuato, ho creato il look a dieci clienti e la cosa non mi è affatto pesata, anzi, il mio scopo è proprio quello di offrire un servizio singolare, alternativo” commenta.

Chi si affida alle mani di Martina, sa per certo che ne uscirà con una marcia in più, e che il tocco della giovane parrucchiera sarà più che riconoscibile. “Ciò che amo più fare è colorare i capelli e regalare un look diverso ad ogni persona“, dice Martina, che tra qualche anno vorrebbe vedere il suo negozio ampliato. “Ma – conclude – tutto arriverà grazie alla passione per il mio lavoro e le mie clienti”.