Maxi furto in una casa di Latisana: i ladri aprono la cassaforte con la flex

Furto a Latisana.

Ladri nuovamente in azione nella Bassa friulana: i malviventi, infatti, hanno messo a segno due colpi nel territorio di Latisana: il furto più sostanzioso a Pertegada, nell’abitazione di un uomo di 82 anni dove i malviventi, tra le 11 e le 18 dell’8 aprile, sono riusciti a entrare forzando un infisso e ad aprire la cassaforte a muro grazie ad una flex. Il bottino è di 70mila euro in contanti cui si aggiungono gioielli in oro per un valore ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile.

Sempre nella giornata dell’8 aprile, tra le 8 e le 16.30, questa volta a Gorgo, gli uomini dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione di una 37enne che ha denunciato l’effrazione di una porta finestra attraverso cui i ladri sono entrati per rubare bigiotteria e utensili di cucina per un valore di circa mille euro.