Scoperti alcuni migranti nascosti nei vagoni di un treno merci fermo alla stazione di Latisana.

Migranti nascosti nei vagoni del treno merci alla stazione ferroviaria di Latisana nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 agosto. Intorno alle 13.30, alcuni passanti e membri del personale ferroviario hanno notato rumori anomali provenire da alcuni vagoni merci in sosta sui binari. Insospettiti, hanno prontamente lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, che ha immediatamente proceduto all’ispezione dei convogli. Nascosti tra il carico, sono stati trovati diversi individui, presumibilmente migranti irregolari, che viaggiavano clandestinamente all’interno dei vagoni. La segnalazione ha attivato anche la polizia ferroviaria di Cervignano del Friuli, mentre i carabinieri della compagnia di Latisana sono arrivati in stazione per mettere in sicurezza l’area e supportare le operazioni di identificazione.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire l’intero percorso del treno, nonché le modalità con cui queste persone siano riuscite a salire a bordo senza essere notate. Si ipotizza che i migranti possano essere saliti in una stazione precedente, approfittando di momenti di sosta o dell’assenza di controlli nei depositi ferroviari.