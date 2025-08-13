Ladri in azione a Lignano.

Un turista ucraino di 28 anni è stato vittima di un furto nella sua casa vacanze a Lignano. I ladri hanno colpito nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto, approfittando di una disattenzione: una porta lasciata aperta. Un’occasione che i malviventi non si sono lasciati sfuggire, introducendosi nell’abitazione presumibilmente intorno alle 4 del mattino.

Il turista, al suo rientro, ha trovato ogni stanza era stata messa a soqquadro.: i ladri hanno portato via 7.400 euro in contanti, quattro borse da donna di marca e diversi monili in oro. Il valore complessivo del bottino si aggira intorno ai 15 mila euro. Gli autori del colpo si sono dileguati senza lasciare tracce. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro.