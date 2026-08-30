Il Settembre Latisanese è alle porte: il programma completo e le novità

Tutto pronto per il Settembre Latisanese.

Dopo i numerosi appuntamenti che hanno caratterizzato l’estate latisanese, dai giovedì delle Sere d’estate alla Notte al Parco e alle Notti del Vino, con il doppio appuntamento prima in centro a Latisana e poi ad Aprilia Marittima, Settembre Latisanese è arrivato alla 33esima edizione. Da mercoledì 2 settembre a domenica 6 settembre, la città sarà teatro di musica, enogastronomia con prodotti del territorio, cultura e spettacolo.

“Assieme alla ProLatisana abbiamo cercato di proporre un programma di eventi per tutte le età, con mostre di quadri, moto d’epoca, giochi per bambini, la possibilità di provare strumenti musicali, musica per tutti i gusti: dal gospel ai brani di Fabrizio De André, all’intrattenimento con Radio Piterpan e con l’orchestra sinfonica che domenica sera suonerà i brani del grande maestro Morricone e chiuderà la tre giorni”, racconta Claudio Serafini, assessore agli Eventi.

Occhi puntati anche sulla partenza del Giro del Friuli Élite di ciclismo, che partirà sabato mattina dal Parco Gaspari, sulla riproposizione, domenica mattina, dopo diversi anni, della Latisana Pedala, intitolata al presidentissimo Gino Pizzolitto, e sugli immancabili fuochi piromusicali di sabato sera.

Troveranno spazio lungo le vie e le piazze anche le aree food con fornitissimi chioschi e ci sarà anche la presenza del chiosco degli Amici della Foghera di Sabbionera e Paludo, che quest’anno festeggiano i venticinque anni di sodalizio.

Il programma

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE

Ore 20.30 – EX STAZIONE IPPICA

1965 – 1966 “2 alluvioni,

tra Storia, Racconti e Memoria”

Conferenza-dibattito organizzata

dall’Amministrazione comunale

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE

Ore 18.30 – LATISANA – GALLERIA D’ARTE “LA CANTINA”

DEL M° GIOVANNI TONIATTI GIACOMETTI

Inaugurazione esposizione

“Nuove Opere di Franca Valenti”

Ore 20.30 – LATISANA – SANTUARIO

“B.V. DELLE GRAZIE” SABBIONERA

Concerto per organo e violino

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

Ore 17.00 – SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA

Lezione aperta Musica in Gioco per bambini

dai 3 ai 5 anni. Posti limitati, si consiglia la

prenotazione: [email protected]

ORATORIO MARIA GASPARI

Ore 17.00

Apertura chiosco enogastronomico

e giochi gonfiabili

Ore 19.00

Torneo di calcetto over 40

Organizzazione ASD Ricreatorio Latisana

Ore 18.00 – CENTRO POLIFUNZIONALE

Inaugurazione mostra “Il giardino in un vaso.

L’arte generosa di Virginia Sangion”

La mostra resterà aperta sabato 5 e domenica 6 settembre

dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Mostra motoveicoli d’epoca

Ore 19.30 – PIAZZA INDIPENDENZA

Apertura ufficiale della manifestazione

alla presenza delle autorità

Ore 19.30 – PARCO DANTE

Apertura chioschi enogastronomici

DJ Roger – “Comanchero” anni 70-80-90

Ore 21.00 – PIAZZA INDIPENDENZA – PALCO SPETTACOLI

CONCERTO GOSPEL

“UNION GOSPEL CHOIR”

composto dai tre cori: “The Colours of Gospel”,

“7th Note Gospel Lab” e Sunrise Gospel Singer

SABATO 5 SETTEMBRE

Dalle ore 09.00 alle ore 17.00 – CENTRO CITTÀ

“Latisana in Arte” Ex Tempore di pittura

Tema: “Il Fiume e la sua Città”

Dalle ore 09.00 – PARCO GASPARI E PIAZZA INDIPENDENZA

Accrediti e partenza 62° Giro ciclistico

internazionale della Regione Friuli Venezia

Giulia per Élite e Under 23

Ore 09.30 – VIA SOTTOPOVOLO

Partenza camminata 10.000 Passi di Salute

“Progetto per la promozione di percorsi per l’esercizio

fisico, il movimento e il benessere”

Comune di Latisana e Federsanità ANCI FVG

in collaborazione con Italia Nostra sez. di Udine

Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 – CENTRO POLIFUNZIONALE

Apertura mostra “Il giardino in un vaso.

L’arte generosa di Virginia Sangion”

Mostra motoveicoli d’epoca

Dalle ore 10.00 – CENTRO CITTÀ – APERTURA DEGLI STAND

“Lo Sbaracco – Il saldo dei saldi”, vendita

promozionale a cura dei negozi aderenti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 –

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA

Laboratorio per ragazzi e adulti

“SCRIVI UNA CANZONE” – Progetto della

Scuola Comunale di Musica di Latisana

Docente: Matteo Pascotto

Ore 10.30 – 12.30 – TEMPIETTO GASPARI (VIA BERTOTTO)

All’aperto tra letture ed esplorazioni

a cura di 0432 associazione culturale

Alla scoperta del prato a cura di Eupolis

Attività gratuita del “Progetto Esplorando” per famiglie

con bambine/i da 6 a 10 anni

Eventi curati in collaborazione con la Biblioteca Civica

In caso di pioggia le attività si svolgeranno presso

il Centro Polifunzionale

ORATORIO MARIA GASPARI

Ore 15.00

Apertura chiosco enogastronomico e

giochi gonfiabili + animazione e truccabimbi

Ore 19.00

Serata anni 80/90 con DJ Matt

Ore 15.00 – FIUME TAGLIAMENTO

Gara di Canoa Polo

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 –

STAND SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA

Vieni a conoscere la Scuola Comunale

di Musica di Latisana!

Ore 17.00 – CENTRO CITTÀ

Spettacolo itinerante per bambini

a cura di Omael Planner

Dalle ore 19.30 – PIAZZA CADUTI DELLA JULIA

PARCO DANTE – AREA GIOVANI

“Radio Piterpan” Aperitivo lungo con DJ Set

Ore 20.30 – PALCO SPETTACOLI

Premiazioni vincitori concorso

“Latisana in Arte” Ex Tempore di pittura

evento curato da UTE Latisana “Vinicio

Galasso” Bassa Friulana Occidentale

Ore 21.00 – PIAZZA INDIPENDENZA – PALCO SPETTACOLI

CONCERTO “VOLTA LA CARTA”

SPECIAL GUEST OSVALDO DI DIO

E ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI

OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ

Accademia d’Archi Arrigoni

(In caso di pioggia l’evento si terrà presso il Teatro Odeon)

Ore 24.00 – PASSEGGIATA DELL’ARGINE

“SPETTACOLO PIROTECNICO”

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Ore 09.00 – PARCO GASPARI

“Latisana Pedala” Cicloturistica

Memorial Gino Pizzolitto

Dalle ore 10.00 – CENTRO CITTÀ

Apertura degli stand

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 –

STAND SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA

Vieni a conoscere la Scuola Comunale

di Musica di Latisana!

ORATORIO MARIA GASPARI

Dalle ore 10.00

“FESTA DELL’ORATORIO”

Apertura giochi gonfiabili

giochi per tutti i bambini iscritti all’associazione

NOI – Animazione, truccabimbi e alla riscoperta

dei retro games con Mimmo

Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 – CENTRO POLIFUNZIONALE

Apertura mostra “Il giardino in un vaso.

L’arte generosa di Virginia Sangion”

Mostra motoveicoli d’epoca

Dalle ore 10.00 – PIAZZA MATTEOTTI

“Villaggio delle Fate e degli gnomi”

Giochi a tema per bambini

Ore 11.00 – SALA STUCCHI

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA

“Laboratorio dolci suoni” (18-36 mesi). Posti

limitati, si consiglia la prenotazione

a [email protected]

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 –

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA

Laboratorio per ragazzi e adulti “SCRIVI UNA

CANZONE” – Progetto della Scuola Comunale

di Musica di Latisana. Docente: Matteo Pascotto

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 –

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA

Vieni a conoscere la Scuola Comunale

di Musica di Latisana

Ore 17.00 – PARCO GASPARI

Dimostrazione canina “Agility Dog e altro”

a cura di ASD Il Nuovo Branco

Ore 19.30 – PIAZZA INDIPENDENZA

Spettacolo con corpo di ballo del “Re Leone e Show”

Ore 21.00 – PIAZZA INDIPENDENZA – PALCO SPETTACOLI

Gran Finale con il concerto della

ENSEMBLE SYMPHONY

ORCHESTRA “ALLA SCOPERTA

DI MORRICONE”

UN GRANDE OMAGGIO MUSICALE DEDICATO

AL COMPOSITORE ENNIO MORRICONE

(In caso di pioggia l’evento si terrà presso il Teatro Odeon)