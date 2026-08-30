Il Settembre Latisanese è alle porte: il programma completo e le novità

Tutto pronto per il Settembre Latisanese.
Dopo i numerosi appuntamenti che hanno caratterizzato l’estate latisanese, dai giovedì delle Sere d’estate alla Notte al Parco e alle Notti del Vino, con il doppio appuntamento prima in centro a Latisana e poi ad Aprilia Marittima, Settembre Latisanese è arrivato alla 33esima edizione. Da mercoledì 2 settembre a domenica 6 settembre, la città sarà teatro di musica, enogastronomia con prodotti del territorio, cultura e spettacolo.
“Assieme alla ProLatisana abbiamo cercato di proporre un programma di eventi per tutte le età, con mostre di quadri, moto d’epoca, giochi per bambini, la possibilità di provare strumenti musicali, musica per tutti i gusti: dal gospel ai brani di Fabrizio De André, all’intrattenimento con Radio Piterpan e con l’orchestra sinfonica che domenica sera suonerà i brani del grande maestro Morricone e chiuderà la tre giorni”, racconta Claudio Serafini, assessore agli Eventi.
Occhi puntati anche sulla partenza del Giro del Friuli Élite di ciclismo, che partirà sabato mattina dal Parco Gaspari, sulla riproposizione, domenica mattina, dopo diversi anni, della Latisana Pedala, intitolata al presidentissimo Gino Pizzolitto, e sugli immancabili fuochi piromusicali di sabato sera.
Troveranno spazio lungo le vie e le piazze anche le aree food con fornitissimi chioschi e ci sarà anche la presenza del chiosco degli Amici della Foghera di Sabbionera e Paludo, che quest’anno festeggiano i venticinque anni di sodalizio.
Il programma
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 20.30 – EX STAZIONE IPPICA
1965 – 1966 “2 alluvioni,
tra Storia, Racconti e Memoria”
Conferenza-dibattito organizzata
dall’Amministrazione comunale
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
Ore 18.30 – LATISANA – GALLERIA D’ARTE “LA CANTINA”
DEL M° GIOVANNI TONIATTI GIACOMETTI
Inaugurazione esposizione
“Nuove Opere di Franca Valenti”
Ore 20.30 – LATISANA – SANTUARIO
“B.V. DELLE GRAZIE” SABBIONERA
Concerto per organo e violino
VENERDÌ 4 SETTEMBRE
Ore 17.00 – SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA
Lezione aperta Musica in Gioco per bambini
dai 3 ai 5 anni. Posti limitati, si consiglia la
prenotazione: [email protected]
ORATORIO MARIA GASPARI
Ore 17.00
Apertura chiosco enogastronomico
e giochi gonfiabili
Ore 19.00
Torneo di calcetto over 40
Organizzazione ASD Ricreatorio Latisana
Ore 18.00 – CENTRO POLIFUNZIONALE
Inaugurazione mostra “Il giardino in un vaso.
L’arte generosa di Virginia Sangion”
La mostra resterà aperta sabato 5 e domenica 6 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Mostra motoveicoli d’epoca
Ore 19.30 – PIAZZA INDIPENDENZA
Apertura ufficiale della manifestazione
alla presenza delle autorità
Ore 19.30 – PARCO DANTE
Apertura chioschi enogastronomici
DJ Roger – “Comanchero” anni 70-80-90
Ore 21.00 – PIAZZA INDIPENDENZA – PALCO SPETTACOLI
CONCERTO GOSPEL
“UNION GOSPEL CHOIR”
composto dai tre cori: “The Colours of Gospel”,
“7th Note Gospel Lab” e Sunrise Gospel Singer
SABATO 5 SETTEMBRE
Dalle ore 09.00 alle ore 17.00 – CENTRO CITTÀ
“Latisana in Arte” Ex Tempore di pittura
Tema: “Il Fiume e la sua Città”
Dalle ore 09.00 – PARCO GASPARI E PIAZZA INDIPENDENZA
Accrediti e partenza 62° Giro ciclistico
internazionale della Regione Friuli Venezia
Giulia per Élite e Under 23
Ore 09.30 – VIA SOTTOPOVOLO
Partenza camminata 10.000 Passi di Salute
“Progetto per la promozione di percorsi per l’esercizio
fisico, il movimento e il benessere”
Comune di Latisana e Federsanità ANCI FVG
in collaborazione con Italia Nostra sez. di Udine
Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 – CENTRO POLIFUNZIONALE
Apertura mostra “Il giardino in un vaso.
L’arte generosa di Virginia Sangion”
Mostra motoveicoli d’epoca
Dalle ore 10.00 – CENTRO CITTÀ – APERTURA DEGLI STAND
“Lo Sbaracco – Il saldo dei saldi”, vendita
promozionale a cura dei negozi aderenti
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 –
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA
Laboratorio per ragazzi e adulti
“SCRIVI UNA CANZONE” – Progetto della
Scuola Comunale di Musica di Latisana
Docente: Matteo Pascotto
Ore 10.30 – 12.30 – TEMPIETTO GASPARI (VIA BERTOTTO)
All’aperto tra letture ed esplorazioni
a cura di 0432 associazione culturale
Alla scoperta del prato a cura di Eupolis
Attività gratuita del “Progetto Esplorando” per famiglie
con bambine/i da 6 a 10 anni
Eventi curati in collaborazione con la Biblioteca Civica
In caso di pioggia le attività si svolgeranno presso
il Centro Polifunzionale
ORATORIO MARIA GASPARI
Ore 15.00
Apertura chiosco enogastronomico e
giochi gonfiabili + animazione e truccabimbi
Ore 19.00
Serata anni 80/90 con DJ Matt
Ore 15.00 – FIUME TAGLIAMENTO
Gara di Canoa Polo
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 –
STAND SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA
Vieni a conoscere la Scuola Comunale
di Musica di Latisana!
Ore 17.00 – CENTRO CITTÀ
Spettacolo itinerante per bambini
a cura di Omael Planner
Dalle ore 19.30 – PIAZZA CADUTI DELLA JULIA
PARCO DANTE – AREA GIOVANI
“Radio Piterpan” Aperitivo lungo con DJ Set
Ore 20.30 – PALCO SPETTACOLI
Premiazioni vincitori concorso
“Latisana in Arte” Ex Tempore di pittura
evento curato da UTE Latisana “Vinicio
Galasso” Bassa Friulana Occidentale
Ore 21.00 – PIAZZA INDIPENDENZA – PALCO SPETTACOLI
CONCERTO “VOLTA LA CARTA”
SPECIAL GUEST OSVALDO DI DIO
E ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI
OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ
Accademia d’Archi Arrigoni
(In caso di pioggia l’evento si terrà presso il Teatro Odeon)
Ore 24.00 – PASSEGGIATA DELL’ARGINE
“SPETTACOLO PIROTECNICO”
DOMENICA 6 SETTEMBRE
Ore 09.00 – PARCO GASPARI
“Latisana Pedala” Cicloturistica
Memorial Gino Pizzolitto
Dalle ore 10.00 – CENTRO CITTÀ
Apertura degli stand
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 –
STAND SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA
Vieni a conoscere la Scuola Comunale
di Musica di Latisana!
ORATORIO MARIA GASPARI
Dalle ore 10.00
“FESTA DELL’ORATORIO”
Apertura giochi gonfiabili
giochi per tutti i bambini iscritti all’associazione
NOI – Animazione, truccabimbi e alla riscoperta
dei retro games con Mimmo
Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 – CENTRO POLIFUNZIONALE
Apertura mostra “Il giardino in un vaso.
L’arte generosa di Virginia Sangion”
Mostra motoveicoli d’epoca
Dalle ore 10.00 – PIAZZA MATTEOTTI
“Villaggio delle Fate e degli gnomi”
Giochi a tema per bambini
Ore 11.00 – SALA STUCCHI
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
“Laboratorio dolci suoni” (18-36 mesi). Posti
limitati, si consiglia la prenotazione
a [email protected]
Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 –
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA
Laboratorio per ragazzi e adulti “SCRIVI UNA
CANZONE” – Progetto della Scuola Comunale
di Musica di Latisana. Docente: Matteo Pascotto
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 –
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA VIA ROCCA
Vieni a conoscere la Scuola Comunale
di Musica di Latisana
Ore 17.00 – PARCO GASPARI
Dimostrazione canina “Agility Dog e altro”
a cura di ASD Il Nuovo Branco
Ore 19.30 – PIAZZA INDIPENDENZA
Spettacolo con corpo di ballo del “Re Leone e Show”
Ore 21.00 – PIAZZA INDIPENDENZA – PALCO SPETTACOLI
Gran Finale con il concerto della
ENSEMBLE SYMPHONY
ORCHESTRA “ALLA SCOPERTA
DI MORRICONE”
UN GRANDE OMAGGIO MUSICALE DEDICATO
AL COMPOSITORE ENNIO MORRICONE
(In caso di pioggia l’evento si terrà presso il Teatro Odeon)