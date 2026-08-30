A Gorgo di Latisana giornata solidale per la ricerca sulla sclerosi multipla

Nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 agosto, a Gorgo di Latisana, si sono svolte due giornate dedicate alla sensibilizzazione e alla solidarietà a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla.



Nella giornata di venerdì, alle ore 20:45, presso il “Bar Pradissitto” si è tenuto un incontro nominato “Sclerosi multipla: nuove terapie e alimentazione sana”, con gli interventi della dott.ssa Daniela Cutuli, neurologa, e della dott.ssa Francesca Filippi, biologa nutrizionista.



Sabato 29, invece, ha avuto luogo la raccolta fondi, grazie ai prodotti agricoli del territorio, alle opere di artisti locali, alla musica e a numerose attività. Nel pomeriggio spazio anche allo sport con giro ciclistico Gravel e passeggiata solidale, per concludere la giornata insieme in musica. Il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto alla ricerca sulla sclerosi multipla.



“Questi eventi in cui affrontare l’argomento e raccontare a cuore aperto l’esperienza e la lotta di ogni singola persona sono fondamentali – commenta la consigliera regionale Fnv Maddalena Spagnolo – non solo esperti e pazienti, ma una giornata all’insegna del volontariato e della comunità per raccontare questa condizione ancora così difficile da individuare per tempo, ma verso la quale la ricerca può fare molto”, afferma Spagnolo, che conclude: “Ringrazio tutti per la sentita partecipazione, oltre all’organizzatore Ennio Pradissitto e alla sua famiglia, i professionisti intervenuti, Aism, Avis, gli artisti locali coordinati dall’artista Lucia Zamburlini, le aziende del territorio e i tanti volontari che hanno collaborato nella realizzazione dell’evento”.