L’uomo è stato trovato nell’ufficio postale: denunciato per evasione dai domiciliari.

Proseguono i controlli dei Carabinieri nell’hinterland di Udine, con una serie di servizi di pattuglia messi in campo negli ultimi giorni dalla Compagnia di Udine per rafforzare la vigilanza nei quartieri più periferici del capoluogo e nei Comuni circostanti.

A Pasian di Prato, i militari del Nucleo operativo e radiomobile – Sezione Radiomobile hanno sorpreso all’interno di un ufficio postale un cittadino della zona che risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo, che dunque non avrebbe dovuto allontanarsi dalla propria abitazione se non nei casi autorizzati, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Udine per l’ipotesi di reato di evasione.

Un altro intervento è stato portato a termine dai Carabinieri della Stazione di Udine Est, che hanno denunciato un 29enne straniero, da tempo residente nell’hinterland udinese. Durante un controllo, il giovane avrebbe esibito ai militari una carta d’identità elettronica alterata. Il documento è stato immediatamente sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per i successivi accertamenti.

I due episodi rientrano nell’attività di controllo del territorio predisposta dalla Compagnia Carabinieri di Udine, con pattuglie impegnate soprattutto nelle aree esterne al centro cittadino e nei Comuni della cintura udinese.