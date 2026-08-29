Domenica di sole in Friuli Venezia Giulia, temperature fino a 33 gradi

Le previsioni meteo in Friuli.

Sarà una domenica 30 agosto all’insegna del bel tempo in Friuli Venezia Giulia, con cieli prevalentemente sereni, temperature estive e venti deboli a regime di brezza.

Secondo le previsioni, su pianura e costa il cielo sarà in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per l’intera giornata. Condizioni generalmente stabili anche sulla zona montana, dove nel pomeriggio potranno formarsi alcuni cumuli, senza però modificare in maniera significativa il quadro meteorologico.

A caratterizzare la giornata saranno inoltre venti di brezza, sia nelle aree interne sia lungo il litorale.

Le temperature resteranno pienamente estive. In pianura le minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi, mentre nelle ore più calde i valori potranno raggiungere 30-33 gradi. Sulla costa le temperature minime oscilleranno tra 20 e 23 gradi, con massime comprese tra 28 e 31 gradi.