Domenica di sole in Friuli Venezia Giulia, temperature fino a 33 gradi

29 Agosto 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

Le previsioni meteo in Friuli.

Sarà una domenica 30 agosto all’insegna del bel tempo in Friuli Venezia Giulia, con cieli prevalentemente sereni, temperature estive e venti deboli a regime di brezza.

Secondo le previsioni, su pianura e costa il cielo sarà in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per l’intera giornata. Condizioni generalmente stabili anche sulla zona montana, dove nel pomeriggio potranno formarsi alcuni cumuli, senza però modificare in maniera significativa il quadro meteorologico.

A caratterizzare la giornata saranno inoltre venti di brezza, sia nelle aree interne sia lungo il litorale.

Le temperature resteranno pienamente estive. In pianura le minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi, mentre nelle ore più calde i valori potranno raggiungere 30-33 gradi. Sulla costa le temperature minime oscilleranno tra 20 e 23 gradi, con massime comprese tra 28 e 31 gradi.

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