Il concorso della Camera di Commercio Pordenone-Udine.

La Camera di Commercio Pordenone-Udine ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due persone. L’inquadramento è quello dei “Funzionari e dell’Elevata Qualificazione” del Contratto collettivo nazionale “Funzioni Locali” del 16 novembre 2022 e il profilo professionale per entrambi è di “Funzionario servizi anagrafici e di regolazione del mercato”.

Nel concreto, le persone selezionate, come spiegato nel bando pubblicato all’Albo camerale online e nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Camera di Commercio, saranno chiamate a garantire l’attuazione delle azioni camerali in materia di tenuta del Registro delle Imprese, di tutela dei consumatori e di servizi di regolazione del mercato, inclusi brevetti, marchi, protesti, tutela della fede pubblica, concorsi a premio, altri albi e ruoli di competenza delle Camere di Commercio e a gestire e presidiare i processi per il controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e della vigilanza sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale.

Come candidarsi.

Le candidature possono già essere presentate in modalità digitale utilizzando il “Modello di domanda” disponibile sulla pagina del sito relativa al bando. Le domande vanno inviate, pena esclusione, entro le 23:59 del 28 novembre prossimo. Il titolo di studio richiesto per la partecipazione è la laurea in materie giuridico-economiche.