Lavorare nel settore pubblico: ecco quali sono i bandi aperti in Friuli

Per chi cerca lavoro nel settore pubblico, l’anno nuovo si apre con diverse possibilità grazie ai concorsi indetti da alcuni enti locali del Friuli Venezia Giulia.

Sono soprattutto i Comuni a cercare nuovo personale, sia in ambito amministrativo sia in quello tecnico, con bandi dedicati a categorie C (diplomati) e D (Laureati).

Tra i vari concorsi aperti, c’è quello del Comune di Udine che cerca 8 nuovi agenti per rafforzare la Polizia locale. In ballo, c’è un contratto full time a tempo indeterminato; per accedere al concorso, è necessario avere un diploma di scuola superiore. Tre le prove previste: una fisica, una scritta e una orale (che riguarderanno materie come diritto amministrativo, penale, regolamento comunale, conoscenza della toponomastica della città). Le domande vanno presentate entro il 15 gennaio.

A Tavagnacco, invece, si cerca un istruttore tecnico in possesso del diploma di geometra o di perito edile (o analogo diploma di Istituto tecnico ad indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”) da assegnare all’area dei Lavori Pubblici e del Patrimonio. Anche in questo caso, il lavoro è a tempo pieno e indeterminato. Le candidature scadono il 9 gennaio.

Opportunità anche ai Comuni di Cassacco e Tricesimo, che assumeranno un amministrativo contabile ciascuno per destinarlo ai rispettivi Uffici Demografici. In questo caso, il contratto è a tempo determinato (un anno, prorogabile) con tempo pieno a Cassacco e part time a Tricesimo. Necessario il diploma di scuola superiore con approfondite conoscenze specialistiche. Per presentare la domanda, c’è tempo fino al 13 gennaio.

Nell’area di Pordenone, invece, il Comune del capoluogo cerca 9 nuovi dipendenti: si tratta di 8 istruttori amministrativi contabili, a tempo indeterminato full time, con diploma di maturità; e di un istruttore socio-educativo, sempre a tempo indeterminato e pieno; in questo caso è richiesta la laurea triennale in Scienze dell’educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia, oppure la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione pari a 60 crediti formativi universitari oppure ancora i titoli, oppure ancora titoli equipollenti in base alla normativa regionale. Entrambi i bandi di concorso scadono il 16 gennaio.

San Giorgio della Richinvelda seleziona invece un laureato (in Economia e commercio, Giurisprudenza o Scienze politiche del vecchio ordinamento oppure con laurea specialistica o magistrale equiparata ad essi) per un posto di istruttore direttivo contabile da assegnare all’Area Servizi finanziari e tributi. La scadenza è fissata per il 17 gennaio.

Infine, l’Asp Opera Pia Coianiz di Tarcento è alla ricerca di un infermiere laureato per un posto full time a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario. E’ necessario avere la laurea in Infermieristica oppure un Diploma universitario di Infermieri oppure ancora i diplomi e gli attestati riconosciuti equipollenti; bisogna inoltre essere iscritti all’Albo professionale degli infermieri. Per presentare domanda, c’è tempo fino al 5 gennaio.

La Regione Fvg, infine, ha pubblicato un bando per l’ammissione al corso di abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna, figura autorizzata a condurre conduce singoli o gruppi su terreni escursionistici senza limiti altitudinali. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 6 gennaio. Oltre al colloquio individuale, sono previsti sei test: quello di cultura alpina, la prova di orientamento, la prova a tempo in salita, la prova a tempo in discesa, la prova di regolarità e quella di tecnica e sicurezza.