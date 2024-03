I corsi per lavorare nel settore dello spettacolo e degli eventi.

Il mondo legato alle manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo ha visto nell’ultimo decennio la regione Friuli Venezia Giulia aumentare esponenzialmente la sua proposta che l’ha portata a sfiorare l’eccellenza sia a livello nazionale che internazionale. Basti pensare a manifestazioni di conclamato successo come il festival letterario di Pordenonelegge, la Barcolana, il Mittelfest, il Far East Film Festival capaci di fare da volano al prossimo GO! 2025 che vedrà Gorizia Capitale europea della cultura 2025.



Eventi complessi o semplici che siano, richiedono personale formato e professionalmente idoneo a svolgere le varie operatività in sicurezza e creatività operativa non solo nell’allestimento audio e video, ma anche scenografico e nell’uso di attrezzature dedicate oltre al montaggio di tensostrutture.



La regione Friuli Venezia Giulia ha, così, predisposto un finanziamento dedicato a cui EnAIP FVG ha risposto con percorsi a breve e lungo svolgimento rivolti a occupati (con un contributo di 2 € per ora di lezione) e disoccupati (a titolarità gratuita) della regione. 13 percorsi suddivisi nelle 4 sedi regionali (Trieste, Pasian di Prato, Cordenons e Gorizia) che vanno dal VIDEO MAPPING, all’analisi delle STRUTTURE STATICHE, a PROGETTARE ALLESTIMENTI SCENICI.



Attività formativa di breve e lunga durata dedicati sia a chi ha già una infarinatura in materia e vuole perfezionare e aggiornare il suo conosciuto, sia a chi, invece, in questa area professionale vede una prospettiva lavorativa e desidera dare il proprio apporto qualificato e di livello. Singole attività, modalità di adesione e catalogo completo dei corsi possono essere consultati al seguente indirizzo: http://www.enaip.fvg.it/