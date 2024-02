Opportunità di lavoro per la stagione estiva a Lignano.

Commessi, receptionist, portieri notturni, camerieri di sala, baristi, manutentori, cuochi, gelatai, pasticcieri, lavapiatti, camerieri ai piani. Sono le figure professionali (donne e uomini, naturalmente) più ricercate a Lignano Sabbiadoro per la prossima stagione estiva, e per agevolare l’incrocio di domanda e offerta Confesercenti Lignano organizza un “Recruiting Day” mercoledì 21 febbraio dalle ore 14 alle 17 presso il Centro civico, via Treviso 2.

Basterà presentarsi provvisti di curriculum (ed eventuali lettere di referenze) e proporsi per la stagione 2024. “Si tratta della prima edizione – spiega il referente di zona dell’associazione di categoria Matteo Battiston -, ci auguriamo di agevolare i nostri associati invitando i candidati in un’unica giornata per un primo colloquio conoscitivo”.

La carenza di personale e le figure ricercate.

Purtroppo c’è carenza di personale in tutti i settori, dal commercio all’ho.re.ca, “ma quest’ultimo è quello che ne risente di più, perché generalmente per mandare avanti un ristorante o un hotel serve uno staff più nutrito ed esperto rispetto a un negozio di abbigliamento”. La conoscenza di lingue straniere, ovviamente, è sempre ben accetta seppur non indispensabile: “dipende dai ruoli per i quali ci si vuole candidare, e anche l’età non è affatto una discriminante, anzi. Per esempio per il ruolo di manutentore in hotel si cerca perlopiù personale con esperienza manuale maturata negli anni, spesso assumiamo quindi manutentori over 40”.

Ma c’è poi la possibilità di accedere eventualmente al tempo indeterminato? “La grande maggioranza delle attività è alla ricerca di personale solo per la stagione estiva, ma nulla toglie che vi siano anche possibilità per posti annuali. Ormai il numero di attività commerciali che tengono aperto anche durante l’inverno comincia ad essere cospicuo”.

L’andamento delle prenotazioni.

Le prenotazioni per la stagione 2024 a Lignano promettono bene, Confesercenti si attende di raggiungere quanto meno le presenze dello scorso anno. “Il fitto calendario di eventi di primavera assieme alla situazione climatica, che ha consentito nelle ultime estati di godere anche del mese settembre e oltre, offrono finalmente al turista motivi in più, oltre al mare e alla spiaggia, per visitare la nostra località anche al di fuori dei mesi più caldi. Come associazione di categoria – chiude Battiston – ci auguriamo di riuscire, ben presto, a raggiungere almeno i sei mesi di apertura su tutto il territorio lignanese”.