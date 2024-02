Il Comune di Udine aderisce alla Carta di Lorenzo

Il Comune di Udine ha deciso di aderire ufficialmente alla “Carta di Lorenzo”

In occasione dell’inaugurazione degli spazi dedicati alla memoria di Lorenzo Parelli all’interno del Parco Moretti, il Comune di Udine ha deciso di aderire ufficialmente alla “Carta di Lorenzo”.

La “Carta di Lorenzo” è un “manifesto” dedicato alla memoria di Lorenzo Parelli, studente al 4° anno dell’Istituto professionale “Bearzi” di Udine, vittima nel 2022 di un incidente in un’azienda, durante il periodo di tirocinio. Il documento è stato sottoscritto dalla famiglia di Lorenzo e dall’Amministrazione regionale, insieme a scuole, imprese, sindacati e altre istituzioni, per sottolineare l’impegno comune alla creazione di una rete di formazione e lavoro più sicura e alla promozione di una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro diffusa, partecipata e consapevole.

“Abbiamo deciso di sottoscrivere la Carta in maniera ufficiale come atto non solo doveroso alla memoria di Lorenzo, studente di un istituto scolastico udinese e impegnato in uno stage che avrebbe dovuto indirizzare la sua vita professionale, ma anche per dare un ulteriore segnale da parte delle istituzioni” spiega l’Assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone. “Anche i Comuni devono fare la propria parte e auspichiamo che altri facciano lo stesso. Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana dopo l’Abruzzo che ha registrato nel 2023 il maggior incremento di infortuni mortali sul lavoro. Sono stati 12 in più rispetto al 2022. Un dato in controtendenza rispetto al resto del Paese. Questo ci fa capire quanta strada ancora c’è da fare”.