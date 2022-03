Le aziende del Fvg cercano talenti: più di 100 opportunità di lavoro

Le offerte di lavoro in Fvg.

Sono 102 le opportunità di lavoro proposte da cinque aziende di primaria importanza del Fvg a studenti, laureati e dottorandi dell’Università di Udine in occasione del Mercoledì del placement digitale che si terrà online il 6 aprile, dalle 15 sulla piattaforma Teams.

Le aree di interesse vanno dall’economico-giuridica alla medica, dalla scientifica all’umanistica e della formazione. Le aziende che partecipano all’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, sono AcegasApsAmga, Danieli, PF Group, PwC, Adecco Italia. Gli interessati hanno tempo fino al 30 marzo per prenotarsi, inviando i curricula vitae dalla pagina web del Career Center dell’ateneo

Correzione curriculum.

Martedì 29 marzo sarà invece disponibile il servizio di correzione curriculum online (su piattaforma Teams), gestito da Adecco Italia. Per aderire all’iniziativa bisogna prenotarsi entro il 27 marzo sul sito dell’Università di Udine.

“Il Mercoledì del placement – sottolinea il rettore Roberto Pinton – è uno dei fiori all’occhiello storici del nostro Ateneo nell’ambito delle attività volte a facilitare il rapporto tra studenti, laureati e mondo del lavoro“. Per il delegato al placement Marco Sartor “è anche grazie a queste iniziative che l’Università di Udine è una delle prime dieci in Italia quanto a sbocchi occupazionali dei propri laureati“.

Il programma

Il “Mercoledì del Placement Digitale” prevede dalle 15 alle 15 e 30 le presentazioni aziendali, in diretta sulla pagina Facebook del Career Center e sul canale YouTube, Punto Impresa Uniud. Seguiranno, fino alle 19, i colloqui individuali con i rappresentanti aziendali e la consegna dei curricula. Le aziende faranno una preselezione e durante l’evento verranno contattati per i colloqui i profili in linea con le posizioni aperte. Il colloquio con i candidati selezionati verrà confermato via email.

Le offerte di lavoro delle aziende in Fvg.

In particolare, le posizioni di lavoro aperte in Fvg riguardano: quattro, appartenenti alle aree scientifica ed economico-giuridica per AcegasApsAmga, 34 dell’area scientifica per Danieli & C Officine Meccaniche spa, quattro, delle aree scientifica, medica, economica-giuridica per PF Group, 40 delle aree scientifica ed economico-giuridica per PwC, 20 delle aree economico-giuridica, medica, scientifica, umanistica e della formazione per Adecco Italia, per inserimenti sia nelle proprie filiali in Friuli Venezia Giulia e Veneto, sia nelle aziende clienti.

I profili aziendali

AcegasApsAmga è la prima multiutility del nordest. Opera nei settori ambientale, idrico e nella distribuzione di gas ed energia elettrica. Attraverso le società controllate AcegasApsAmga Servizi Energetici ed Hera Luce realizza progetti di efficientamento energetico e illuminazione pubblica. Ha circa 1700 dipendenti fra Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna (Cagliari). I profili ricercati sono: project manager junior, addetto alla gestione del personale, addetto alla progettazione e supporto tecnico, addetto progetti trasversali energia.

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. è uno dei tre maggiori costruttori mondiali di macchine e impianti per l’industria siderurgica. Le aziende del gruppo progettano, con tecnologia propria, costruiscono e installano macchine e impianti competitivi in tutto il mondo fornendo sia singole unità che impianti chiavi in mano. Conta 2237 dipendenti in Italia e 9000 nel mondo. Le posizioni aperte, presso la sede di Buttrio, riguardano mechanical designer, project manager, tecnologo di processo, sales proposal, buyer. È richiesta la conoscenza del disegno tecnico, l’utilizzo di software di progettazione e della lingua inglese, nonché attitudine al team working, alla proattività, all’intraprendenza e capacità organizzative.

PF Group opera a livello nazionale con circa 4000 dipendenti. È specializzato nella progettazione e fornitura di servizi B2B per l’industria, il settore bancario e assicurativo, siderurgico, della cantieristica navale, GDO&Retail, per le strutture collettive pubbliche e private. Le società del gruppo si occupano di igiene ambientale, pulizie industriali, logistica, gestione magazzini, ristorazione, manutenzione del verde e servizi di supporto, manutenzioni, attività a supporto dell’industria metallurgica. I profili professionali richiesti: progettista ufficio gare, impiegata/o ufficio commerciale, HR payroll/generalist, addetta/o alla prevenzione e protezione. Caratteristiche comuni richieste: utilizzo pc, capacità di lavorare in team, disponibilità a brevi trasferte.

PwC è un network internazionale, presente in 156 paesi, con oltre 295.000 professionisti, leader nei servizi professionali alle imprese. Opera nei servizi di consulenza di direzione e strategica, revisione di bilancio e consulenza legale e fiscale. In Italia conta circa 6.300 dipendenti in 27 città, complessivamente è presente in 156 Paesi dove opera con circa 295.000 professionisti. I profili richiesti riguardano i laureati in economia, ingegneria o giurisprudenza, con un buon livello di inglese. Caratteristiche comuni richieste ai candidati: empatia da team worker, pensare fuori dagli schemi, sete di sapere, passione per l’innovazione, approccio pragmatico e versatile, motivazione.

Adecco Italia, sviluppa e valorizza il capitale umano, rispondendo alle esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura. Grazie a un team di 2000 professionisti e più di 300 filiali sul territorio nazionale, impiega ogni giorno più di 45000 persone ed è partner di oltre 11.000 clienti. I profili ricercati riguardano il settore delle risorse umane, per Adecco, mentre per le aziende clienti le posizioni richieste sono per disegnatori meccanici junior, back office commerciale e programmatore informatico junior.

