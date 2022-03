Banda larga, prorogato al 31 marzo il termine per partecipare alla maxi gara

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla maxi gara per la banda larga, nell’ambito del progetto “Italia a 1 Giga” (incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza) è stato prorogato alle ore 13.00 del 31 marzo 2022. Il governo, come riportato dall’edizione online de Il Sole 24 Ore, ha accolto la formale richiesta di proroga avanzata da TIM e Open Fiber, due delle principali società candidate a prendere parte al bando.

Servizi di connessione: la situazione attuale

In attesa dell’implementazione del progetto “Italia a 1 Giga”, che comporterà una significativa modernizzazione delle infrastrutture e delle telecomunicazioni, l’Italia affronta un lento e graduale passaggio dalle connessioni ADSL a quelle con la fibra ottica. La nuova tecnologia garantisce prestazioni migliori, anche laddove viene parzialmente integrata con i preesistenti cablaggi ADSL (i fili di rame), mediante il sistema FTTC (Fiber to the cabinet). Nelle aree in cui la transizione è già avvenuta, anche solo in parte, gli utenti sono sempre alla ricerca di buone offerte per ottimizzare i costi del servizio di connessione; in tal senso, un comparatore di tariffe come Zorro.it rappresenta un ottima risorsa per individuare l’offerta più vantaggiosa e adatta alle proprie esigenze.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle varie tecnologie di connessione, l’Osservatorio sulle Comunicazioni n. 4/2021 pubblicato dall’AGCOM testimonia come ci sia stato un calo dell’utilizzo dei cablaggi in rame del 9,8% mentre tutti i sistemi a fibra ottica hanno fatto registrare un aumento: FTTC (+4,7%), FTTH (+4%) e FWA (+1,1%). I dati fanno riferimento a settembre 2021 rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente.

Il comunicato Infratel

La proroga è stata comunicata da Infratel, la società in-house del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale il 4 marzo scorso. Nella nota si legge che “Infratel Italia s.p.a. proroga i termini per la presentazione delle offerte relative al bando per la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è il 30 marzo 2022, ore 13:00, anziché il 15 marzo 2022, ore 13:00”.

In cosa consiste il progetto “Italia a 1 Giga”

Il progetto “Italia a 1 Giga”, dal valore complessivo di 3,65 miliardi di euro, mette a bando la realizzazione di nuove reti di telecomunicazione, con i relativi apparati di accesso tramite fibra ottica oppure FWA (fixed wireless access), a copertura di quasi 7 milioni di indirizzi civici su tutto il territorio nazionale. Le infrastrutture dovranno essere in grado di garantire un servizio di connessione con capacità in download di almeno 1 gigabit al secondo e 200 megabit al secondo in upload (da cui, il nome del progetto stesso).

Il bando prevede una serie di 15 lotti territoriali; undici di questi coincidono con i territori di singole regioni (Lombardia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Lazio, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Puglia e Province Autonome di Trento e Bolzano) mentre due lotti sono formati da un agglomerato di più regioni: Abruzzo-Molise-Marche-Umbria e Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta. La sola eccezione è rappresentata dalla Calabria, divisa in due lotti separati (Calabria Sud e Calabria Nord).

Le aziende che parteciperanno al bando potranno presentare offerte per un singolo lotto, una parte dei lotti oppure tutti; il regolamento della gara prevede che ad una sola azienda concorrente non possano essere assegnati più di otto lotti territoriali, a meno che il numero delle offerte pervenute non sia sufficiente a coprirli tutti.

