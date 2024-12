Dopo quasi un secolo chiude lo storico panificio Iob di Lestizza

Chiude il Panificio Pasticceria Iob: era stato fondato nel 1925.

Si chiude oggi, 31 dicembre, una lunga e illustre tradizione di fornai a Lestizza. Il Panificio Pasticceria Iob nella frazione di Santa Maria Di Sclaunicco, abbassa per l’ultima volta le serrande, mettendo fine a quasi un secolo di attività che ha segnato la vita della comunità locale.

Una storia lunga quasi un secolo.

La storia del Panificio Iob inizia nel 1925, quando Ezio Iob fondò l’attività dedicandosi alla produzione artigianale di pane e dolci. Un’arte che tramandò al figlio Mario, il quale proseguì il lavoro del padre con dedizione. Oggi, suo figlio Lauro, affiancato dalla moglie Manuela, ha gestito l’azienda con un approccio innovativo, ma sempre fedele alla tradizione familiare.

“Un metodo di lavoro, uno stile di vita e l’arte di un tempo”: è stato questo il motto e anche il segreto che ha permesso all’azienda di mantenere un’identità forte e riconoscibile, abbinando l’uso di materie prime locali e di qualità, senza mai dimenticare la tradizione. Un’azienda familiare che, per tre generazioni, ha fornito pane fresco e dolci a Lestizza e a tutte le sue frazioni.

Purtroppo, la difficoltà nel trovare una persona disposta a svegliarsi all’alba e a sostenere gli orari e ritmi imposti dal lavoro, ha portato alla decisione. La chiusura di questo storico esercizio commerciale segna la fine di un’epoca per Lestizza. Il panificio, infatti, non era solo un luogo dove acquistare il pane, ma anche un punto di incontro per la comunità.